Bayramda da derse devam

Eğitimci Vural Aksankur, günlük çalışma planı yaparak bir ay boyunca plana uyulması gerektiğini söylüyor. Bayramda da molalar vererek sınava hazırlık yapılabileceğini belirten Aksankur’un adaylara önerileri ise şöyle:

HER GÜNE BİR HEDEF KOYUN

Eksik konuları belirleyin ve belirli bir plan dahilinde eksik konuları kapatmaya başlayın. Yarın şu konuyu tamamlayacağım deyip, bir önceki günden hedef koyun.

Kendinizi zorlamadan bir çalışma süresi ayarlayın. 10 dakika çalışıyorsanız 2-3 dakika mola verin, 40 dakika çalışıyorsanız 8-10 dakika molalar verin. Burada en önemli husus zaman kaybetmemeliyim diyerek uzun süre çalışmaya direnmek. İlk çalışmaya başladığınızda algılarınız açık olabiliyor. Bilgiler daha hızlı yüklenebiliyor. Ancak süre geçtikçe algılama yavaşlayabiliyor. Bazı öğrenciler buna rağmen üç saat aralıksız çalışmam lazım diyerek devam ediyor. Ancak bir verim alamıyor.

Kaliteli dinlenme çok önemli. Üç saat ders çalıştınız sonra bir arkadaşınızla yarım saat mesajlaştınız, bazı mesajlar canınızı sıktı aklınızda ders çalışırken de bu kalabilir. Bu nedenle bu molalar da faydalı molalar olmalı. Zihni yoracak aktivitelerden uzak durmalı. Sokağa çıkamasanız bile evde etrafı izleyebilirsiniz, kitap okuyabilirsiniz, hafif tempolu müzik dinleyebilirsiniz.

Deneme yapmanın amacı eksik konuları görmektir. Bir gün TYT, bir gün AYT deneme sınavı yapabilirsiniz. Sosyal mesafenin sağlandığı durumlarda adayların sınavda maskesinin çıkarabileceği söylendi. Ama her ihtimale karşı maske takarak da birkaç deneme yapılmalı. Piyasadaki denemelerde tüm konulardan sorular var. Sınavda çıkmayacak konuların soruları önceden çıkarılıp, bu şekilde deneme sınavları çözülmeli.

DERS ARALARINDA AİLE BÜYÜKLERİ ARANABİLİR

Eğitimci Salim Ünsal, sınava hazırlığa ara vermeden bayramda da çalışmaya devam edilmesi gerektiğini söylüyor: “Bayram süresince ders aralarında dinlenme mahiyetinde aile büyüklerini telefonla arayıp görüntülü ya da diğer yolla bayramlaşmak, bir hayır dualarını almak ruha iyi gelebilir. Şimdiden puan, sıra, bölüm, tercih gibi noktalara odaklanmak asıl odaktan uzaklaşmaya yol açar. Velilere bu süreçte görevler düşüyor. çocuğuyla sohbet etmek, stresini güven veren sözlerle azaltmaya çalışmak, sınav konuşmadan yaşamdan keyifli hatıralar paylaşmak yararlı olur.”

MOTİVASYONU ETKİLEMESİN

Marmara Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Halil Ekşi, öğrencilerin motivasyonlarını bozmadan çalışmaya devam etmelerini öneriyor: “Sınavla ilgili alınan kararlan genel olarak öğrenciler için rahatlatıcı. Adaylara değişen şartların aşağı yukarı herkesi benzer

şekillerde etkilediğini unutmamalarını öneririm. Zor koşullarla mücadelenin insanın ruhsal gelişimine de ciddi katkılar sunduğu bilinmeli.”

YÖK’TEN YAPISAL DEĞİŞİKLİK SİNYALİ

◊ Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, yükseköğretime ilişkin ‘yenilikçi ve yapısal değişiklikler’ olacağını duyurdu. Saraç, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, kurul üyeleriyle salgın sürecindeki yükseköğretime ilişkin kapsamlı değerlendirmelerde bulunduklarını belirterek şunları söyledi:

“Yükseköğretim Genel Kurulumuzu, videokonferans yöntemiyle gerçekleştirdik. Salgın sürecindeki yükseköğretimimize ilişkin kapsamlı değerlendirmelerde bulunduk. Ülkemizdeki küresel salgın sürecinde yükseköğretimimizi ‘öğrenci merkezli’ yönetmeye, öğrencilerimizin ve yükseköğretim kurumlarımızın salgından en az şekilde etkilenmesine çalışıyoruz. Üniversitelerimizden gelen talepleri bu süreç içerisinde de hızla değerlendirmeye devam ediyor ve kurul toplantılarını kesintisiz olarak sürdürüyoruz. Önümüzdeki günlerde, başta yabancı uyruklu öğrenci sayımızdaki olağanüstü artış olmak üzere yükseköğretimimizin son dönemlerdeki kazanımlarını kaybetmemek ve üniversitelerimizi bu küresel, yeni ve zor sürece hazırlamak için aldığımız ‘yenilikçi ve yapısal değişiklikleri’ de barındıran nitelikteki kararlarımızı açıklayacağız.” (◊ EĞİTİM SERVİSİ)