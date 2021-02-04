Bayramda Borç Ödeyene Ramazan Kısa Gelir atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Bayramda borç ödeyene ramazan kısa gelir atasözü sıkıntı ile uğraşanların için söylenmiş bir sözdür. Çaresizliği anlatan önemli bir atasözüdür. Günlük hayatımızda bu atasözüne de çoğunlukla yer vermekteyiz.

Bayramda Borç Ödeyene Ramazan Kısa Gelir Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

Bu atasözünün anlamı vadesi yaklaşan borcu ödemek zorunda olan kişiye günlerin çabuk geçtiğini anlatan bir sözdür. Yani ödemek zorunda olduğun bir borç varsa günler oldukça kısadır. Çünkü insan, güç işlerin yapılmasını ertelemek ve uzak zamanlara atmak ister. Bayramda borç ödeyene ramazan kısa gelir atasözü bu durum için söylenmiştir.

Bayramda Borç Ödeyene Ramazan Kısa Gelir Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı Nasıl Olur?

Bayramda borç ödeyene ramazan kısa gelir atasözünün cümle içinde kullanımı şu şekilde olur;

Oruç tutana ramazan uzun, bayramda borç ödeyene ramazan kısa gelir.