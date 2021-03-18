Bayram Değil Seyran Değil ne demek? Bayram Değil Seyran Değil deyiminin anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Kullanılan deyimler kullanılma amacına uygun olmalıdır. Bazı deyimlerin anlamları oluşma şeklinden oldukça farklıdır. Bayram değil seyran değil deyimi bunlardan bir tanesi olmaktadır. Bulunulan durumu anlatmak için kullanılan bir deyimdir. Deyim kullanırken aslında kast edilen şey, gösterilen yakınlığın başka bir anlama geleceğidir.

Bayram Değil Seyran Değil Deyiminin Anlamı Nedir?

Bayram değil seyran değil deyimi gösterilen bu yakınlığın açık bir nedeni olmadığına göre gizli bir nedeni olmalı, anlamını taşır. Gündelik hayatta sıkça kullanılan sözler arasında yer alan Bayram değil seyran değil deyimi kişinin hiç ummadığı birisinden beklenmedik bir yarar ve iyilik görmesi durumlarında bu söz kullanılır. Ne hikmetse anlamına da gelmektedir.

Örnek Cümle İçinde Kullanımı (TDK)

Akşam eve gelince hepimize hediye almış. Bu durum ondan hiç beklenmezdi. Bayram değil seyran değil acaba neden hediye aldı.