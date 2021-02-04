Baykuşun Kısmeti Ayağına Gelir atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Baykuşun kısmeti ayağına gelir atasözü, dünya üzerinde yaşayan hiçbir canlının aç kalmayacağı ve her birinin rızkının verileceği anlamına gelmektedir.

Baykuşun Kısmeti Ayağına Gelir Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

Allah kimseyi aç bırakmaz, herkesin rızkını verir. Bu yüzden de hiç kıpırdamadan hareketsiz bir şekilde duran baykuş bile aç kalmaz. Eğer ki insan aç kalır da açlıktan bitkin bir hale düşerse bile, bir şekilde karşısına karnını doyuracak bir şeyler çıkar. Ayrıca bu yalnızca insanlar için değil, yeryüzünde yer alan tüm canlılar için böyledir.

Baykuşun Kısmeti Ayağına Gelir Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

Bil ki Allah kimseyi aç bırakmaz, baykuşun kısmeti ayağına gelir.