Baykuşun Kısmeti Ayağına Gelir atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)
Bazı atasözleri içlerinde çok derin anlamlar barındırabilir. Bu anlamları keşfedebilmek için bu atasözlerinin üzerine düşünmek gerekir. Büyüklerimizin bize karşı atasözlerini sıkça kullanmalarının sebebi, bize düşünmeye sevk etmek istemelerindendir. Bu atasözlerinden biri de baykuşun kısmeti ayağına gelir atasözüdür. Peki, baykuşun kısmeti ayağına gelir atasözünün anlamı nedir? Bu atasözü cümle içinde ne şekilde kullanılabilir? İşte tüm merak edilenleri derledik.
Baykuşun kısmeti ayağına gelir atasözü, dünya üzerinde yaşayan hiçbir canlının aç kalmayacağı ve her birinin rızkının verileceği anlamına gelmektedir.
Baykuşun Kısmeti Ayağına Gelir Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?
Allah kimseyi aç bırakmaz, herkesin rızkını verir. Bu yüzden de hiç kıpırdamadan hareketsiz bir şekilde duran baykuş bile aç kalmaz. Eğer ki insan aç kalır da açlıktan bitkin bir hale düşerse bile, bir şekilde karşısına karnını doyuracak bir şeyler çıkar. Ayrıca bu yalnızca insanlar için değil, yeryüzünde yer alan tüm canlılar için böyledir.
Baykuşun Kısmeti Ayağına Gelir Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı
Bil ki Allah kimseyi aç bırakmaz, baykuşun kısmeti ayağına gelir.
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