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Baykuş Türleri Nelerdir, Kaç Çeşit Baykuş Vardır? Baykuşlar Nerede Olur Ve Yaşar?

Baykuş Türleri Nelerdir, Kaç Çeşit Baykuş Vardır Baykuşlar Nerede Olur Ve Yaşar

Baykuş; kuşlar kategorisinin karinalılar kısmında bulunan ve gece yırtıcıları grubunda bulunan bir kuş türüdür. Baykuşların Latince dilindeki ismi; Strigiformes şeklindedir. Baykuşlar; gece avlanmalarıyla popülerdir. Diğer yırtıcı türlere göre çok değişik özellikleri vardır. Çok gelişmiş olan görme becerisi ve vücut yapısına sahiptir. Peki, baykuş türleri nelerdir, kaç çeşit baykuş vardır? Baykuşlar nerede olur ve yaşar detayları ile derledik.

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Baykuşlar; gece yırtıcıları grubuna giren, tüylü ve büyük başlı bir kuş olup, geceleri avlanan bir hayvandır. Baykuşlar; 60 ile 70 sene boyunca yaşayabilirler. Bununla birlikte 18 ile 70 santimetre boylarında olabilirler. Baykuşların bilinen 123 çeşidi bulunur. Bu türler içerisinde en fazla bilinenleri ise; puhu baykuşu, alaca baykuşu, cüce baykuşu, kukuma baykuşu olarak sıralanabilir. Baykuşlar; Antarktika kıtası dışında her yerde yaşarlar. 

 Bazı tür baykuşların kanat açıklığı, insan boyu kadar olabilir. Bazı baykuş türlerinin kanatları enli ve uzun olup, kısa kuyrukludur. Yapı şeklinde uçma ve yürümeye ideal bir vücut yapıları bulunur. Keskin pençelere sahip olan baykuşların kıvrık gagaları ve kancalı tırnakları vardır. Bu şekilde avlarını oldukça güçlü bir şekilde yakalarlar. Ayakta dururken ve yürürken, ağırlık merkezi şekilde ayaklarının üstünde durur. Bu sırada kanatlar, gövdeye yapışık biçimdedir. Avlandıklarında çok sessiz hareket etmektedirler. Uçarken dahi kanat sesleri duyulmaz. Baykuşlar; ağaçlarda güneşlenir ya da gündüzleri uyurlar. Baykuşların en büyük düşmanları; gündüz avlanan atmaca, şahin gibi hayvanlardır. 

 Baykuş Türleri Nelerdir? 

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 Baykuşlar oldukça kuvvetli işitme duyuları, çok keskin görüşleri, kafalarını 270 derecelik açı dahilinde hareket ettirmeleri, kamuflaj becerileri, sessiz bir şekilde uçmaları, bilgeyi andıran bakış ve duruşları gibi pek çok konuda hayran olunacak bir hayvan türüdür. Bununla beraber pek çok baykuş türü vardır. Bunlar arasında en fazla bilinenleri hakkında bilgi vermek önemli olacaktır. En bilinen baykuş türleri; 

 - İshak Kuşu: 19 ile 21 santimetre boyları arasındaki ishak kuşu, ülkemiz çapında bilinen en küçük baykuş çeşididir. Köy yerlerinde yaşarlar.

 - Balık Baykuşu: En büyük baykuş çeşitlerinden biri olan bu tür; Avrupa çapında yalnızca ülkemiz çapında üremekte ve oldukça az sayıya sahip olmasıyla bilinmektedir.

 - Peçeli Baykuş: Bu türün değişik özellikleri vardır. Genel olarak üstün işitme becerisine sahip olup, avlarının yerini, seslerinden bulurlar. Bunun yanı sıra kuluçka dönemindeki dişi baykuşları beslemek, erkek baykuşların görevidir.

 - Alaca Baykuşu: Alaca baykuş, bilhassa kuluçka döneminde çok saldırgan, agresif ve asabi olabilirler. Bu tür, bol yapraklı olan ağaçların dallarında dinlenmeyi, ağaçların gövdelerindeki deliklere yuva yaparak yaşamayı severler.

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 - Paçalı Baykuş: Dağlık kısımlardaki ormanlık sahalarda yaşayan bu tür, diğerlerinde olduğu gibi gece avlanmaktadırlar. Beslenmek için genellikle; küçük memeli hayvanlar, omurgasızlar, kuşlar ve tarla fareleri vardır.

 - Kukumav Baykuşu: Kukumav baykuşu; bahçe veya tarla gibi yeşillik bulunan yerleşim mekanlarının yakınlarında yaşamayı sevmektedirler. Bu tür; kaya oyuklarında, ağaç kovuklarında veya çatılara yuva yapmaktadırlar.

 - Kulaklı Orman Baykuşu: Bu tür; sakin vakitlerinde yuvarlak ve tüylü bir top gibi görünürken, aksi hallerinde kulak tüylerini dikleştirerek dimdik görünüm verirler. 

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 Kaç Çeşit Baykuş Vardır? 

 Yaklaşık olarak 123 baykuş çeşitlerinin olduğu belirtilebilir. Bununla beraber en fazla bilinen türler; Alaca Baykuşu, İshak Baykuşu, Balık Baykuşu, Kır Baykuşu, Kulaklı Orman Baykuşu, Kukumav Baykuşu şeklindedir. 

 Baykuşlar Nerede Olur ve Yaşar? 

 Baykuşlar; terk edilmiş olan kuş yuvalarında, ağaç kovuklarında, kulelerde yaşamaktadırlar. Baykuşlar, Antarktika kıtası hariç, dünyanın her yerinde rastlamak mümkündür. Dünya çapındaki baykuş türleri; ılıman, tropikal ve kutup altı yerlerde yaşamaktadırlar.

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