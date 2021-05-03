Baykuş Ne Yer? Yavru Baykuşlar Nasıl Beslenir Ve Baykuşların En Çok Sevdiği Besinler Neler

Baykuşlar pek çok kişi tarafında şansızlık getirdiği düşünülen bir hayvan olarak bilinmektedir. Fakat genel olarak bakıldığı zaman bu hayvanların oldukça uysal ve oldukça insan canlısı oldukları bilinmektedir. Bu tür batıl inançlar nedeni ile pek çok baykuş türü avlanarak yok edilmişidir.

Baykuş Ne Yer?

Baykuşlar genellikle ne yedikleri ve nasıl beslenildikleri pek çok kişi tarafında merak edilen bir canlı türü olmaktadır. Bu durumun asıl sebebi insanların bu hayvanları bir tür evcil hayvan olarak görmesidir. Her baykuş türü evcil hayvan olmamaktadır. Genellikle bu hayvanlar doğada yaşamaya alışkın ve insanlara karşı oldukça yabani olmaktadır. Bu hayvanların en çok geceleri avlandıkları için genel olarak etçil olmaktadır. Baykuşlar leş yiyici bir canlı olmadığı için genel olarak kendi avını kendisi seçmektedir.

Ayrıca baykuşların metabolizmaları da oldukça farklı olmaktadır. Bu canlılar sık sık su içmediklerinden dolayı avlanma ihtiyacı ile de çok karşılaşmazlar. Günlerinin çoğunu uyku ve bulundukları ağaçta tüneyerek geçirmektedirler. Başlarını 180 derece döndürebildikleri için avlarını oldukça hızlı görebilmektedir. Bu hayvanı doğada avlayabilen oldukça az canlı bulunmaktadır. Bu canlılardan biri kartal olarak bilinmekte ve baykuşların en büyük düşmanı olmaktadırlar.

Yavru Baykuşlar Nasıl Beslenir ve Baykuşların En Çok Sevdiği Besinler Neler Olmaktadır?

Yavru baykuşlar diğer baykuşlar henüz yenidünyaya geldikleri için özel bakım istemektedir. Büyük baykuşların genel olarak en sevdikleri hayvanlar fare ve tavşan olmaktadır. Genellikle doğada yavru baykuşların beslenmesi için anne baykuşun av getirmesi gerekir. Bu getirilen hayvan genel olarak solucan, böcek, örümcek olmaktadır. Bu açıdan yola çıkıldığında ucun şeyler halinde hayvanların beslenmesi uygun olabilir. Birçok balık dükkânında av için solucan satılmaktadır. Bu canlılar ile de beslenmesi oldukça uygundur.