Bayi nasıl yazılır? Bayi kelimesinin TDK'ya göre doğru yazılışı..

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Bayi kelimesi, dilimizde en sık kullanılan kelimeler arasında yer alır. Bu kelime, dilimize Arapçadan geçmiştir.

Bayi Nasıl Yazılır?

Bayi kelimesi, günlük hayatta en sık kullanılan kelimeler arasında yer alır. Bu kelime, bazı zamanlarda yanlış da yazılabiliyor. Bu nedenle yazım yanlışı yapmamak için kelimenin doğru yazılışlarına dikkat etmek gerekir. Yazımı konusunda tereddüte düşülen kelimeler için TDK sözlüğünün yazım kılavuzundan yararlanabilirsiniz. Bayi kelimesinin doğru yazılışı “bayi” şeklindedir. Bu kelimenin bayii şeklinde yazılması ise yanlıştır. Bayi kelimesini pek çok kişi, “bayii” şeklinde yazarak yazım yanlışlığı yapıyor.

Bayi Kelimesinin TDK'ya Göre Doğru Yazılışı

Bayi kelimesi, dilimize Arapçadan geçmiş olan bir kelimedir. Bayi kelimesi, belirli maddeleri satma izni olan kimse, kuruluş ya da dükkan demektir. Bayi kelimesinin TDK sözlüğüne göre yazım kılavuzunda doğru yazılışı “bayi” şeklindedir. Bazı kaynaklarda ve bazı mecralarda bu kelimenin “bayii” şeklinde yazılması ise yanlıştır. Yazım yanlışı yapmamak için kelimelerin doğru yazılışını bilmek gerekir. Bayi, dilimizde tek başına ve cümle içinde pek çok farklı şekilde kullanılıyor. Bu kelime tekel bayi, satış bayisi, gazete bayi gibi farklı şekillerde de kullanılıyor.