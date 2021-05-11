Bayburt'un alan kodu kaçtır? Bayburt telefon kodu hakkında bilgi

Bal üretimi konusunda dünyaca ünlü olan Bayburt, aynı zamanda sosyal aktiviteler konusunda da dikkat çeker. Özellikle rafting için her sene yerli ve yabancı pek çok turistin akın ettiği şehirler içerisinde yer almaktadır. Üniversitesi ile ise her geçen gün gelişme göstermeye devam ederken, yürüyüş alanları ve bol oksijenli ormanlık bölgesi ile rahatlama imkanı sağlayan alanlar sunuyor.

Bayburt'un Alan Kodu Kaçtır?

Bayburt'un alan kodu 0 458’dir. Bu alan kodunu kullanmak suretiyle Bayburt şehrine rahatlıkla erişim sağlayabilirsiniz. Ortak şekilde hem merkeze hem de ilçeleri açısından 458 alan kodu telefon etmek için kullanılabilir. Aynı zamanda aileler için harika piknik alanları sunan Bayburt, voleybol oynamak ya da keyifli bir yürüyüş yapmak için pek çok bölge sağlamaktadır.

Tarım ve hayvancılık ile beraber sanayileşme konusunda da gelişme gösteren Bayburt, iklim tipi olarak klasik Karadeniz Bölgesi şartlarını temsil eder. Bu bağlamda şehre ulaşım sağlamak ve gerekli işlemleri yapabilmek için, 458 alan kodunu kullanarak telefon edebilirsiniz. Hem kurumsal hem de bireysel olarak bütün farklı sabit hatlar üzerinden ulaşım sağlamanız mümkün.