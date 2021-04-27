Bayburt plaka kodu kaçtır? Bayburt ve ilçelerinin plaka harfleri

Trafikte kullanılan plakalar; motorlu taşıtların kaydını yapmaya, trafikte araçların tespit edilmesine, araç vergi ve borç sorgulamasında kullanılan levhalardır.

Bayburt Plaka Kodu Kaçtır?

Plakalar, araçların ön ve arka kısımlarında kullanılan metal levhalardır. Bu levhalar üzerinde çeşitli sayılar ve harfler bulunmaktadır. Bu şekilde trafiğe çıkan araçların birbirinden ayrışması sağlanır. Plakaların üzerinde bulunan ilk iki hane plaka kodu olarak tanımlanır ve bu kod ülkemizdeki her bir il için ayrışmıştır. Ülkemizdeki her ilde farklı bir plaka kodu kullanılır. Bu sayede trafiğe çıkan araçların daha kolay bir şekilde tespit edilmesi, ayrışması ve trafik işlemlerinin kolaylıkla yapılması sağlanır.

Plaka kodları iki basamaklı sayılardır ve illerin alfabetik olarak sıralanmasıyla belirlenir. Ancak Bayburt gibi sonradan il olmuş şehirlerimizde plaka kodu alfabetik olarak gitmez. Bayburt ilinin plaka kodu bu nedenle "69" olarak belirlenmiştir. "69" plaka kodu Bayburt ilindeki bütün ilçelerde aynı olacak şekilde kullanılır. Bayburt ilindeki farklı ilçelerin plaka kodları da birbiriyle aynıdır. İl plaka kodları il posta kodlarının da ilk iki hanesini oluşturur. Bu sayede ülkemizdeki trafik akışı sıkıntısız bir şekilde düzenlenmiş ve postacılık, kargo işlemleri aksaklık olmadan gerçekleştirilmiş olur.

Bayburt İlçelerinin Plaka Harfleri Nelerdir?

Bayburt ilinde toplam 3 farklı ilçe bulunur. Bu ilçelerin plaka kodları birbirleriyle aynıdır. Yani Bayburt ilinde bulunan bütün ilçelerin plaka kodları "69" dur. 69 koduyla başlayan plakalarda devam eden harfler birbirinden farklı olur. Bu sayede trafiğe çıkan bütün araçların takibi ve trafik işlemleri sıkıntısız bir şekilde yapılır.

Merkez İlçesi: AC, AZ, M, T

Aydıntepe İlçesi: M

Demirözü İlçesi: T