Bayburt lise taban puanları 2021! Bayburt LGS yüzdelik dilimleri ve taban puanları bilgisi

Bayburt'ta liselerin yüzdelik dilimleri ve taban puanları araştırılan konulardan biri. Bölgede yer alan ilçelerdeki liselerin yüzdelik dilimleri, alan adları ve okul türleri de dikkat edilmesi gereken unsurlardan. İşte, Bayburt'taki okulların LGS yüzdelik dilimleri ve detaylı bilgileri...

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Okul Adı Okul Türü Öğretim Süresi Öğretim Şekli Yabancı Dili Kont. Taban Puanı En Düşük Yüzdelik En Yüksek Yüzdelik BAYBURT / MERKEZ / Bayburt Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 150 381,7 11,48 0,69 BAYBURT / MERKEZ / Bayburt Millî İrade Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 136 342,1872 21,98 11,52 BAYBURT / MERKEZ / Bayburt Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız İngilizce 34 324,2595 27,86 12,56