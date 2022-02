Bayburt hangi bölgede, haritada nerede? Bayburt ilçeleri, haritası, nüfusu ve iklimi

Haberin Devamı

Ülkemize baktığımız zaman her köşesinin ilgi çekici ve çok güzel olduğu görülmektedir. İllerin, ilçelerin ve daha küçük yerleşim yerlerinin birçok özelliği bulunmaktadır. Yani ülkemizde yer alan her yerleşim yerinin çok beğenildiği görülmektedir. Bu yerlerden biriside Bayburt şehridir. Bayburt ilinin merkezi ve diğer ilçeleri oldukça değişik özelliklere sahiptir. Bu şehre giden her insan son derece mutlu olmaktadır. Çünkü şehrin yapısı, iklimi ve görülecek yerleri oldukça güzeldir.

Bayburt Hangi Bölgede, Haritada Nerede?

Bayburt şehri Türkiye'de yer alan şehirlerden birisi olarak bilinmektedir. Bu şehir il konumunda yer almaktadır. Bunun yanında Bayburt şehrine ait olan ilçelerin olduğu da görülmektedir. Türkiye'nin yedi adet bölgesi bulunmaktadır. Bu bölgelerden biriside Karadeniz Bölgesi'dir. Bayburt şehri de Karadeniz Bölgesi'nde yer alan ilgi çekici şehirlerden birisidir. Bayburt'ta genel olarak Karadeniz Bölgesi'nin özellikleri görülmektedir. Tabi yer yer bu özelliklerin kaybolduğu da dikkat çekmektedir.

Karadeniz Bölgesi'ne baktığımız zaman bölgenin kendi içerisinde bölümlere ayrıldığı görülmektedir. Bundan dolayı Bayburt şehri bölgenin Doğu Karadeniz tarafında bulunmaktadır. Doğu Karadeniz Bölümü'nde yer alan Bayburt şehrine Rize, Trabzon ve Gümüşhane gibi şehirler yakındır. Bunun yanında Erzincan ve Erzurum gibi şehirlerde Bayburt'a yakın bir konumda yer almaktadır. Türkiye haritasına baktığımız zaman Bayburt şehrinin Karadeniz kıyısında olmadığı görülmektedir. Çünkü şehrin kıyıyla arasında Rize ve Trabzon bulunmaktadır.

Bayburt İlçeleri, Haritası, Nüfusu ve İklimi

Bayburt İlçeleri ve Nüfusu

Bayburt şehrine ait olan 3 adet ilçe bulunmaktadır. İlçe sayısına baktığımız zaman az olduğu dikkat çekmektedir. Merkez ilçe dahil toplam 3 adet ilçesi bulunan Bayburt az bir nüfusa sahiptir. Hatta bu şehir Türkiye'nin en az nüfusa sahip olan ili olarak bilinmektedir. Bundan dolayı Bayburt şehrini iyi bilmek gerekmektedir. Çünkü az bir nüfusa sahip olması Bayburt şehrini ilgi çekici bir hale getirmektedir.

- Merkez ( 66.628 )

- Demirözü ( 8.848 )

- Aydıntepe ( 6.434 )

Görüldüğü üzere Bayburt şehrinin merkez ilçesinin nüfusu oldukça fazladır. Toplam nüfusu ise 81. 910 kişi olarak bilinmektedir. Bu sayı bir il için oldukça azdır. Çünkü Türkiye'deki birçok ilçenin nüfusu bile 200.000'in üzerinde yer almaktadır. Bundan dolayı Bayburt ili en az nüfusa sahip olmuştur. Bu özelliğe rağmen şehrin ilgi çekici yanları da bulunmaktadır. Gezilecek yerleri ve yemekleri oldukça sevilen Bayburt mutlaka görülmesi gereken yerlerden birisi olmayı başarmaktadır.

Bayburt Harita Konumu

Bayburt şehri haritaya baktığımız zaman Karadeniz Bölgesi'nde bulunmaktadır. Konum olarak ise Doğu Karadeniz Bölümü'nde yer alır. Çevresinde ise oldukça popüler şehirler olması dikkat çekmektedir. Kuzeyinde Trabzon, kuzeydoğu tarafında Rize ve batı tarafında ise Gümüşhane bulunmaktadır. Böylelikle şehrin çevresinde önemli şehirlerin olduğu görülmektedir. Ayrıca Bayburt'un güney taraflarında ise Erzincan bulunmaktadır. Erzurum şehri de bu ile oldukça yakın bir konumda yer almaktadır. Görüldüğü üzere şehrin oldukça iyi bir konumu bulunmaktadır.

Bayburt Şehrinin İklimi

Bayburt şehrinde Doğu Karadeniz iklimi ve Doğu Anadolu iklimi görülmektedir. Yani karasal özelliklerin olduğu bir geçiş iklimi hüküm sürmektedir. Bundan dolayı yazları sıcak ve kurak, kışlar ise soğuk ve yağışlı bir şekilde geçmektedir. Bazı kış aylarında oldukça yüksek miktarda yağışlar görülebilmektedir. Yazlar ise genellikle sıcak geçmektedir.