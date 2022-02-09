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Bayburt hangi bölgede, haritada nerede? bayburt ilçeleri, haritası, nüfusu ve iklimi

#Bayburt Hangi Bölgede Haritada Nerede?#Nüfusu#İlçeleri
Bayburt hangi bölgede, haritada nerede bayburt ilçeleri, haritası, nüfusu ve iklimi

Bayburt Türkiye'nin en güzel illerinden bir tanesidir. Her yıl binlerce kişiyi ağırlayan Bayburt doğal güzellikleri ile dikkat çekmektedir. Bayburt'a gitmek isteyenler Bayburt'un coğrafi olarak hangi bölgede olduğunu da merak etmektedirler. Son günlerde Bayburt ile ilgili olarak internet üzerinden de araştırmalar artmıştır. Peki Bayburt hangi bölgede? Bayburt haritada nerede? Bayburt ilçeleri nedir? Bayburt haritası ve nüfusu kaçtır? Bayburt'un iklimi nasıldır tüm detayları ile derledik.

 

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Bayburt Türkiye'nin sonradan il olmuş olan illerinden bir tanesidir. Bayburt il olmadan önce Gümüşhane iline bağlı olan bir belde olarak bilinmekteydi. Daha sonra ise il statüsünü kazanmış olan Bayburt, plaka kodu olarak da 69 sayısını almıştır.

Bayburt Hangi Bölgede?

Bayburt coğrafi konumu itibari ile Türkiye'nin Doğu Karadeniz bölgesinde yer alan illerinden bir tanesidir. Gümüşhane ve Erzurum ile sınırı bulunmaktadır.

Haritada Nerede?

Bayburt haritada tam olarak Gümüşhane ve Erzurum'un ortasında yer almaktadır. Haritada Bayburt'u bulabilmek için Doğu Karadeniz bölgesi incelenmelidir.

Bayburt İlçeleri

Bayburt'un toplam 2 tane ilçesi bulunmaktadır. Bu ilçeler şu şekildedir;

1) Aydıntepe

Bayburt'un en büyük ilçesi olma özelliğini taşımaktadır. Aydıntepe eski çağlardan beridir en eski yerleşim yerlerinden bir tanesi olarak bilinmektedir. Aydıntepe tam olarak merkeze de 23 kilometre uzaklıkta bulunmaktadır. Toplam yüz ölçümü 473 kilometre kare olan Aydıntepe 1650 metre rakıma sahiptir. Aydıntepe ilçesinde yapılan kazı çalışmaları ile birlikte bu ilçede eski Tunç çağından kalma olan pek çok eser görülmektedir. Aynı zamanda yakın çağ döneminde de birçok eser yer almaktadır. Milattan önce 3000 yıllarında da bu bölgede Hitit egemenliği görülmüştür. 1071 Malazgirt zaferinden sonra da Aydıntepe ilçesi tamamen Türk egemenliğine geçmiştir. Aydıntepe ilçesine bağlı olmak üzere toplamda 24 tane köy ve 4 tane de mahalle bulunmaktadır.

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Aydıntepe ilçesinde kültür bakımından Bayburt kültürü hakimdir. Bayburt kültüründen hariç olarak da Trabzon kültürü görülmektedir. Bu ilçede oldukça fazla Trabzon iline ait olan kişiler yaşamaktadır. Bundan dolayı Bayburt ve Trabzon karışımı bir kültür söz konusudur.

2) Demirözü

Bayburt'un ikinci ilçesidir. Doğu Karadeniz bölgesine oldukça yakın bir konumda yer almaktadır. Demirözü ilçesinin eski adı ise Kısanta olarak bilinmektedir. Bu ilçede geçim tamamen tarım ve hayvancılığa dayanmaktadır. İlçede pek çok değirmen ve küçük atölyeler yer almaktadır. Demirözü ilçesi doğal güzellikleri ile de ünlü olan bir ilçedir. Bu ilçede en ünlü olan doğal güzellik ise Demirözü barajıdır. Demirözü barajının yanı sıra ilçede halkın piknik yapabileceği Yakup Abdal Köyü parkı da yer almaktadır. Demirözü ilçesinin toplam nüfusu ise 7 bin kişi olarak bilinmektedir. Demirözü ilçesinde Ferahşad Bey Camii ve Çatalçeşme Camii en ünlü olan tarihi yapılardan bir tanesidir. Aynı zamanda Kenan Yavuz Etnografya müzesi de bu ilçede yer almaktadır.

Haritası

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Bayburt ilinin haritası tam olarak 3 bölgeden oluşmaktadır. En büyük yüzölçümü Bayburt merkez olarak bilinmektedir. Bayburt merkezden hariç olmak üzere kuzey tarafta Aydıntepe ve Güney Batı tarafında da Demirözü ilçesi yer almaktadır.

Nüfusu ve İklimi

Yapılan sayım ile birlikte Bayburt ilinin toplam 67 bin nüfusu bulunmaktadır. Türkiye'nin en seyrek nüfusa sahip olma özelliğini taşımaktadır. Bayburt'ta Doğu Karadeniz iklimi hakimdir. Aynı zamanda bu il Türkiye'nin en küçük ili olma özelliğini taşımaktadır. Çoruh vadisi bu ilin güneyinde yer almaktadır. Karasal bir iklime sahip olan Bayburt iklimi özellikle en sıcak ayı Eylül ve Temmuz ayı olarak bilinmektedir.

 

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