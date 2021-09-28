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Baya nasıl yazılır? TDK' ya göre baya kelimesinin doğru yazımı

#Nasıl Yazılır?#TDK#Baya
Baya nasıl yazılır TDK ya göre baya kelimesinin doğru yazımı

Bazı kelimeler Türkçede okunuşu üzerinden ele alınır ve yazılır. Ancak bu durum çoğu kelimede yanlış şekilde değerlendirilir. Peki, baya nasıl yazılır? TDK' ya göre Baya kelimesinin doğru yazımı üzerine merak edilen bilgileri derledik.

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Türkçede birçok kelime yazılışı ve okunuşu üzerinde aynı şekilde ele alınmalı ve yazılmalıdır. Ancak bazı kelimeler okunuş kapsamında da yanlış şekilde ifade edilmektedir.

Baya Nasıl Yazılır?

Bu Kelimenin doğru yazımı, ‘Bayağı’ biçiminde ifade edilir. Genelde son iki harf kullanılmaz ve bu şekilde okunur ancak bu yanlıştır. Burada verildiği gibi doğru şekilde ele alınmalı ve yazılmalıdır. Yani hem okunuşu hem de yazımı üzerine ele alındığı vakit, ‘Bayağı’ şeklinde değerlendirilmesi gerektiğini ifade etmek mümkün.

TDK'ya Göre Baya Kelimesinin Doğru Yazımı

Bu kelimeye Türk Dil Kurumu açısından bakıldığı vakit doğrusu, ‘Bayağı’ şeklinde öne çıkıyor. Bu şekilde hem yazımı hem de okunuşu üzerinden aynı biçimde ele alınmalıdır.

Bayağı (Doğru)

Baya (Yanlış)

Yukarıda verilen ilk yazımı ile beraber doğru şekilde cümle içerisinde ya da tek başına amaca göre kullanılabilir.

 

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