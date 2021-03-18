Battı Balık Yan Gider ne demek? Battı Balık Yan Gider deyiminin anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)
Battı balık yan gider deyimi sık olarak hayatımız içerisinde kullandığımız deyimler arasında yer alıyor. Birçok kişi kendisi kullanmasa bile bu deyimi bir başkasından duymuştur. Siz de eğer bu deyimin ne anlama geldiğini öğrenmek ve cümlelerinizde daha doğru bir şekilde kullanmak isterseniz detayları öğrenmeniz gerekiyor. Sizin için hazırladığımız içeriğimizde, battı balık yan gider deyiminin ne demek olduğunu ve battı balık yan gider deyiminin anlamı nedir? İşte, tüm detaylar.
Battı balık yan gider sözü genel olarak işler kötü gittiği zamanlarda kullanılan bir deyimdir. İşlerin düzeleceğine olan umudunu kaybeden kişilerin kullandığı sözler arasında yer almaktadır. Siz de battı balık yan gider deyimi ile ilgili daha fazla bilgi edinmek isterseniz yazımızı okuyabilirsiniz.
Battı Balık Yan Gider Deyimi Ne Demek?
Battı balık yan gider deyimi, kişinin başına gelen ve olumsuz olan olaylar sonucunda nasıl olsa umut kalmadığı için her türlü davranılabileceğini ifade etmek için kullanılan bir deyimdir.
Battı Balık Yan Gider Deyiminin Anlamı Nedir? (TDK)
Battı balık yan gider, işler kötüye gittiğine göre kişinin istediği gibi davranabileceğini ifade etmek için kullanılır.
Battı Balık Yan Gider Deyiminin Cümle İçinde Kullanımı
Bu işleri daha fazla kafana takma nasıl olsa battı balık yan gider rahat ol.