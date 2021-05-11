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Araştırma
Haber Giriş: 11.05.2021 - 03:14 | Son Güncelleme:

Batman'ın alan kodu kaçtır? Batman telefon kodu hakkında bilgi

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Batman'ın alan kodu kaçtır? Batman telefon kodu hakkında bilgi

Doğu Anadolu Bölgesi'nde yer alan Batman, özellikle tarihi ve kültürel yapısı ile oldukça ilgi çeker. Günümüze kadar ulaşmış pek çok farklı kalıntıyı önemli oranda korumuş olan şehir, bu yüzden yerli ve yabancı pek çok turist çekmektedir. Peki, Batman'ın alan kodu kaçtır? Batman telefon kodu hakkında bilgi konusunda merak edilenler.

Batman özellikle şüphesiz petrol çıkarılması ile ön planda yer alıyor. Hatta Türkiye'nin yaklaşık olarak %20’lik petrol ihtiyacını karşıladığını söylemek mümkündür. Aynı zamanda burada petrol çıkarılması ile beraber işlenir. Bu sebepten dolayı Türkiye'nin en önemli Petrol Rafinerisi Batman şehrinde yer almaktadır.

 Batman'ın Alan Kodu Kaçtır?

 Batman şehrinin alan kodu 0 488’dir. Batman şehri ile iletişim kurmak ve sabit hatlara ulaşım sağlamak için, 488 alan kodunu kullanmanız yeterlidir. Böylece hem bireysel olarak hem de kurumsal açıdan birçok farklı sabit hat ile beraber iletişim gerçekleştirmeniz oldukça kolay. Diğer yandan dokumacılık ve hediyelik eşya konusunda da çok sevilen bir şehir olan Batman, oya ve dantel gibi önemli işleme ürünleri üzerinden dikkatleri üzerine çeker.

 Temel geçim kaynağı hayvancılık olan Batman, özellikle kış aylarında önemli oranda kar yağışı ile karşı karşıya kalır. Bu sebepten dolayı tarım daha çok yaz aylarında gerçekleşir. Batman ile ilgili herhangi bir işlem gerçekleştirmek ve iletişim sağlamak için, sabit hatlar konusunda 488 alan kodun kullanabilirsiniz. Merkez ve ilçeler için geçerlidir.

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