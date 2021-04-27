Batman plaka kodu kaçtır? Batman ve ilçelerinin plaka harfleri

Batman şehrine ait plaka kodu 72’dir. Yolda göreceğiniz 72 plaka koduna sahip olan araçların hepsi Batman şehrine bağlıdır.

Batman plaka kodu kaçtır?

Batman ilk plaka kodlarının dağıtımdan sonra şehirleştiği için 72 numaralı plaka koduna sahip olmuştur. Batman Güneydoğu Anadolu bölgesinde yer alan ve 72 plaka koduna sahip bir şehirdir. Batman da 45 binden fazla araç 72 plaka kodunu kullanmaktadır. Plaka kodları aynı zamanda şehirlerin posta kodlarını da ifade etmektedir. Batman şehrinin posta kodu 72000’dır. Posta kodu mahallelere göre değişse de başta bulunan 72 sayısı Batman şehrini ifade ettiği için hiçbir zaman değişmez. 72 plaka kodu Türkiye de Batman şehrini ifade etmektedir.

Batman ve ilçelerinin plaka harfleri

Batman şehrine ait araçların plakaları 72 kodu ile başlasa da araçların bağlı olduğu ilçeye göre harf kodları değişmektedir. Batman fazla büyük bir il olmadığı için harf kodları merkez ve Kozluk ilçesi olarak ayrılmaktadır. Merkez ilçeler için harf kodları AC 001-AZ 999, DA 001-DP 999 ve EA 001-EE 999 aralıklarında verilmektedir. Kozluk ilçesi için KA 001-KZ 999 arasındaki harf kodları verilmektedir.

Toplu taşıma araçlarında kullanılan plakalar araç türüne göre verildiği için o araçlarda harf kodundan sonra gelen sayı numaraları önemlidir. M, T, S ve D harf kodları ortak olarak kullanılmaktadır.

Merkez ilçelerinde ki özel araçlar için harf ve sayı aralıkları şu şekildedir;

Dolmuşlar D 0001- D 0999

Minibüsler M 0001-M 0999

Taksiler T 0001-T 0999

Servisler S 0001-S 0999

Kozluk İlçesine bağlı özel araçların harf ve sayı aralıkları şu şekildedir;

Dolmuşlar D 9501-D 999

Minibüsler M 9001-M 9999

Taksiler T 7000-T 7999

Servisler S 9001-S 9999