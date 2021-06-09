Batman lise taban puanları 2021! Batman LGS yüzdelik dilimleri ve taban puanları bilgileri
LGS sınavı sonrasında gözler açıklanacak sınav sonuçlarında. Sınav sonrası en konulardan biri taban puanları ve yüzdelik dilimleri... Pek çok öğrenci yaşadığı bölgedeki okulların puanlarını ve yüzdelik dilimlerini merak ediyor. Batman'da sınavla öğrenci kabul eden okulların taban puanlarını ve yüzdelik dilimlerini sorgulayan öğrenciler, sınav kendi yüzdelik dilimleri ve puanlarına göre tercih işlemlerini gerçekleştirecekler. İşte 2021 yılına ait Batman LGS yüzdelik dilimleri ve sınavla öğrenci alan okulların listesi..
Batman'da liselerin yüzdelik dilimleri ve taban puanları araştırılan konulardan biri. Bölgede yer alan ilçelerdeki liselerin yüzdelik dilimleri, alan adları ve okul türleri de dikkat edilmesi gereken unsurlardan. İşte, Batman'daki okulların LGS yüzdelik dilimleri ve detaylı bilgileri...
Not: Şu an için tercih robotuna erişim sağlanamamaktadır. Ancak MEB tarafından kılavuz yayınlanınca sayfa kullanıma açılacaktır.
|Okul Adı
|Okul Türü
|Öğretim Süresi
|Öğretim Şekli
|Yabancı Dili
|Kont.
|Taban Puanı
|En Düşük Yüzdelik
|En Yüksek Yüzdelik
|BATMAN / MERKEZ / Batman Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|180
|442,4281
|2,36
|0,04
|BATMAN / MERKEZ / Fatma Aliye Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|204
|410,2227
|6,19
|2,37
|BATMAN / MERKEZ / Batman Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|240
|405,9205
|6,86
|2,38
|BATMAN / MERKEZ / Türk Telekom Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|240
|391,8302
|9,37
|6,87
|BATMAN / MERKEZ / Mevlana Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|300
|378,3814
|12,22
|6,98
|BATMAN / MERKEZ / Abdülhamid Han Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|240
|363,9152
|15,79
|6,94
|BATMAN / MERKEZ / TP Fatıma Zehra Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız
|İngilizce
|150
|353,3254
|18,68
|5,55
|BATMAN / MERKEZ / Batman Sosyal Bilimler Lisesi
|Sosyal Bilimler Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|180
|330,1589
|25,85
|13,58
|BATMAN / MERKEZ / Batman Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız
|İngilizce
|60
|314,5156
|31,42
|11,77
|BATMAN / KOZLUK / Kozluk Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız
|İngilizce
|30
|306,4251
|34,54
|6,4
|BATMAN / MERKEZ / Zeynel Bey Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Erkek
|İngilizce
|120
|303,9713
|35,53
|12,52
|BATMAN / MERKEZ / Batman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|300,3685
|37,02
|16,93
|BATMAN / MERKEZ / Ahmedi Hani Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Erkek
|İngilizce
|60
|294,8452
|39,39
|13,02
|BATMAN / MERKEZ / Batman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|292,2003
|40,57
|26,23
|BATMAN / MERKEZ / Veysel Karani Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Erkek
|İngilizce
|30
|279,7904
|46,43
|8,09
|BATMAN / MERKEZ / Batman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|267,6849
|52,81
|21,61
|BATMAN / MERKEZ / Batman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|262,2317
|55,89
|31,84
|BATMAN / MERKEZ / Batman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|259,4617
|57,48
|23,8
|BATMAN / MERKEZ / Batman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|248,2984
|64,28
|26,79
|BATMAN / MERKEZ / Batman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|242,2129
|68,17
|49,53