Batman lise taban puanları 2021! Batman LGS yüzdelik dilimleri ve taban puanları bilgileri

Batman'da liselerin yüzdelik dilimleri ve taban puanları araştırılan konulardan biri. Bölgede yer alan ilçelerdeki liselerin yüzdelik dilimleri, alan adları ve okul türleri de dikkat edilmesi gereken unsurlardan. İşte, Batman'daki okulların LGS yüzdelik dilimleri ve detaylı bilgileri...

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Okul Adı Okul Türü Öğretim Süresi Öğretim Şekli Yabancı Dili Kont. Taban Puanı En Düşük Yüzdelik En Yüksek Yüzdelik BATMAN / MERKEZ / Batman Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 180 442,4281 2,36 0,04 BATMAN / MERKEZ / Fatma Aliye Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 204 410,2227 6,19 2,37 BATMAN / MERKEZ / Batman Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 240 405,9205 6,86 2,38 BATMAN / MERKEZ / Türk Telekom Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 240 391,8302 9,37 6,87 BATMAN / MERKEZ / Mevlana Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 300 378,3814 12,22 6,98 BATMAN / MERKEZ / Abdülhamid Han Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 240 363,9152 15,79 6,94 BATMAN / MERKEZ / TP Fatıma Zehra Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız İngilizce 150 353,3254 18,68 5,55