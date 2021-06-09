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Eğitim
Haber Giriş: 09.06.2021 - 16:59 | Son Güncelleme:

Batman lise taban puanları 2021! Batman LGS yüzdelik dilimleri ve taban puanları bilgileri

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Batman lise taban puanları 2021! Batman LGS yüzdelik dilimleri ve taban puanları bilgileri

LGS sınavı sonrasında gözler açıklanacak sınav sonuçlarında. Sınav sonrası en konulardan biri taban puanları ve yüzdelik dilimleri... Pek çok öğrenci yaşadığı bölgedeki okulların puanlarını ve yüzdelik dilimlerini merak ediyor. Batman'da sınavla öğrenci kabul eden okulların taban puanlarını ve yüzdelik dilimlerini sorgulayan öğrenciler, sınav kendi yüzdelik dilimleri ve puanlarına göre tercih işlemlerini gerçekleştirecekler. İşte 2021 yılına ait Batman LGS yüzdelik dilimleri ve sınavla öğrenci alan okulların listesi..

Batman'da liselerin yüzdelik dilimleri ve taban puanları araştırılan konulardan biri. Bölgede yer alan ilçelerdeki liselerin yüzdelik dilimleri, alan adları ve okul türleri de dikkat edilmesi gereken unsurlardan. İşte, Batman'daki okulların LGS yüzdelik dilimleri ve detaylı bilgileri...

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Not: Şu an için tercih robotuna erişim sağlanamamaktadır. Ancak MEB tarafından kılavuz yayınlanınca sayfa kullanıma açılacaktır.

Okul AdıOkul TürüÖğretim SüresiÖğretim ŞekliYabancı DiliKont.Taban PuanıEn Düşük YüzdelikEn Yüksek Yüzdelik
BATMAN / MERKEZ / Batman Fen LisesiFen Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce180442,42812,360,04
BATMAN / MERKEZ / Fatma Aliye Fen LisesiFen Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce204410,22276,192,37
BATMAN / MERKEZ / Batman Anadolu LisesiAnadolu Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce240405,92056,862,38
BATMAN / MERKEZ / Türk Telekom Anadolu LisesiAnadolu Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce240391,83029,376,87
BATMAN / MERKEZ / Mevlana Anadolu LisesiAnadolu Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce300378,381412,226,98
BATMAN / MERKEZ / Abdülhamid Han Anadolu LisesiAnadolu Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce240363,915215,796,94
BATMAN / MERKEZ / TP Fatıma Zehra Kız Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılKızİngilizce150353,325418,685,55
BATMAN / MERKEZ / Batman Sosyal Bilimler LisesiSosyal Bilimler LisesiHazırlık + 4 yılKız/Erkekİngilizce180330,158925,8513,58
BATMAN / MERKEZ / Batman Kız Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılKızİngilizce60314,515631,4211,77
BATMAN / KOZLUK / Kozluk Kız Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılKızİngilizce30306,425134,546,4
BATMAN / MERKEZ / Zeynel Bey Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılErkekİngilizce120303,971335,5312,52
BATMAN / MERKEZ / Batman Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce30300,368537,0216,93
BATMAN / MERKEZ / Ahmedi Hani Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılErkekİngilizce60294,845239,3913,02
BATMAN / MERKEZ / Batman Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Meslek Programı4 yılKız/Erkekİngilizce30292,200340,5726,23
BATMAN / MERKEZ / Veysel Karani Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılErkekİngilizce30279,790446,438,09
BATMAN / MERKEZ / Batman Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Meslek Programı4 yılKız/Erkekİngilizce30267,684952,8121,61
BATMAN / MERKEZ / Batman Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Meslek Programı4 yılKız/Erkekİngilizce30262,231755,8931,84
BATMAN / MERKEZ / Batman Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Meslek Programı4 yılKız/Erkekİngilizce30259,461757,4823,8
BATMAN / MERKEZ / Batman Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Meslek Programı4 yılKız/Erkekİngilizce30248,298464,2826,79
BATMAN / MERKEZ / Batman Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Meslek Programı4 yılKız/Erkekİngilizce30242,212968,1749,53
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