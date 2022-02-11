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Batman hangi bölgede, haritada nerede? Batman ilçeleri, haritası, nüfusu ve iklimi

#Araştırma#Bölge#Batman
Batman hangi bölgede, haritada nerede Batman ilçeleri, haritası, nüfusu ve iklimi

Türkiye'de yer alan şehirlerden birisi olan Batman oldukça önemli bir tarihe sahiptir. Hatta bu şehrin tarihi Sümerlere kadar dayanmaktadır. Geniş bir tarihi bulunan şehrin önemli özellikleri olduğu da görülmektedir. Sizler için Batman hangi bölgede, haritada nerede? Batman ilçeleri, haritası, nüfusu ve İklimi nedir tüm detayları ile derledik.

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Batman şehrinin tarihi dokusu ve birçok ilgi çekici özelliği herkesin dikkatini çekmektedir. Bundan dolayı birçok insan Batman hakkındaki bilgileri çok merak etmektedir. Bu bilgiler arasında iklim, nüfus ve bunlara benzer özellikler olduğu görülmektedir. Batman şehrini merak eden ve görmek isteyen kişilerin Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ni ziyaret etmeleri gerekmektedir. Şehri ziyaret eden herkesin çok sevdiği rahatlıkla görülmektedir.

Batman Hangi Bölgede, Haritada Nerede?

Türkiye'de yer alan illerden biriside Batman şehri olarak bilinmektedir. Batman şehrinin genel olarak sevilen bir yapısı bulunmaktadır. Şehri ziyaret eden kişiler birçok önemli yapıyı ziyaret etmektedirler. Bunun yanında Batman şehri yemekleri ile de ünlüdür. Çünkü şehrin bulunduğu bölge birçok alandan önemli kültürleri içerisinde barındırmaktadır. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde bulunan Batman'da ilçelerde yer almaktadır. Bu ilçelerin nüfusu ile birlikte şehrin toplam nüfusu ortaya çıkmaktadır.

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Batman şehri Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin ortalarında yer almaktadır. Bundan dolayı birçok ilin bu şehre yakın olduğu görülmektedir. Yani Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yer alan Batman şehri birçok şehirle bağlantı kurmayı başarmaktadır. Özellikle Batman ilinin çevresinde çok dikkat çekici şehirler olduğu da görülmektedir.

Türkiye haritasına bakıldığı zaman Batman şehrinin Muş, Bitlis, Siirt, Mardin ve Diyarbakır şehirleri ile çevrelendiği görülmektedir. Sayılan bu şehirler oldukça popüler şehirlerdir. Yani Türkiye için bu şehirlerin birçok açıdan faydaları bulunmaktadır. Bundan dolayı Batman şehri de iyi bir konumda yer almaktadır. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde birçok şehir bağlantısı olan Batman için genellikle olumlu yorumlar yapılmaktadır.

Batman İlçeleri, Haritası, Nüfusu ve İklimi

Batman şehrine bağlı olan toplamda 6 adet ilçe bulunmaktadır. Bu ilçeler arasında merkez ilçede bulunmaktadır. Merkez ilçenin oldukça geniş bir nüfusa sahip olduğu görülmektedir. Zaten Batman şehri nüfus konusunda birçok şehri geçmeyi başarmıştır.

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Batman İlçeleri ve Nüfusu

Hasankeyf - 7.284

Gercüş - 19.660

Beşiri - 29.962

Sason - 30.774

Kozluk - 61.100

Merkez - 471.498

Batman şehrinin toplam nüfusuna bakıldığı zaman 620.278 kişinin olduğu görülmektedir. Bu nüfusun ileriki yıllarda daha da artması beklenmektedir. Zaten 600 bin civarı nüfusun olması Batman'ın diğer illere göre iyi bir konuma getirmektedir.

 Batman'da en çok nüfus merkezde toplanmaktadır. Merkez ilçenin 400 bin kişi civarında nüfusu bulunmaktadır. Ayrıca Hasankeyf ilçesinin ise nüfusu düşüktür. Ancak Hasankeyf ilçesinde görülmesi gereken güzel yerler olduğu da bilinmektedir.

Batman Harita Konumu

 Batman'ın harita konumu incelendiği zaman birçok sonuç ortaya çıkmaktadır. Öncelikle Batman şehrinin Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde bulunduğu görülmektedir. Doğusunda Siirt ve Bitlis illeri bulunmaktadır. Batısında ise Diyarbakır ili yer almaktadır. Bunun yanında şehrin kuzeyinde Muş ve güneyinde ise Mardin yer almaktadır. Yani Batman şehri Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin oldukça iyi bir konumunda bulunmaktadır.

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Batman İklimi

Batman şehrine baktığımız zaman genel olarak Akdeniz ikliminin etkili olduğu görülmektedir. Yaz ayları sıcak ve kurak, kış ayları ise ılık ve yağışlı geçmektedir. Yüksek yerlere ise zaman zaman kar yağdığı görülmektedir. Yağış miktarı da kış aylarında çok miktarda olabilmektedir. Ayrıca il topraklarının bozkır ile kaplı olduğu görülmektedir. Ayrıca kış ayları bazı zamanlarda sert ve soğuk geçmektedir. Bundan dolayı şehirde kış aylarında dikkat etmekte fayda vardır.

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#Araştırma#Bölge#Batman

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