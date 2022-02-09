Batman hangi bölgede, haritada nerede? batman ilçeleri, haritası, nüfusu ve iklimi

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Birçok ilde eğitime kar engeli Bazı kamu çalışanlarını da ilgilendiriyorBirçok ilde eğitime kar engeli! Bazı kamu çalışanlarını da ilgilendiriyor#Kar
Ozan Tufanın büyük şanssızlığı Kendisini denedi ancak...Ozan Tufan'ın büyük şanssızlığı! Kendisini denedi ancak...#Ozan Tufan
Pekinde skandal anlar Hepsini ağlayarak anlattıPekin'de skandal anlar! Hepsini ağlayarak anlattı #Pekin Kış Olimpiyat Oyunları
Bakan Nebatinin Londra temaslarının ayrıntıları belli olduBakan Nebati'nin Londra temaslarının ayrıntıları belli oldu#Nurettin Nebati
Fenerbahçe, 10 kişilik Kayserispora elendiFenerbahçe, 10 kişilik Kayserispor'a elendi#Süper Lig
Vefatlardaki tablo çok üzücü Bakan Koca bir kez daha uyardı: Bu iki bilgi hepimiz için uyarıcıVefatlardaki tablo çok üzücü! Bakan Koca bir kez daha uyardı: 'Bu iki bilgi hepimiz için uyarıcı'#Koronavirüs
Cumhurbaşkanı Erdoğandan Sedef Kabaşa tazminat davasıCumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sedef Kabaş'a tazminat davası!#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Hablemitoğlu suikastının katil zanlısı Nuri Gökhan Bozkır tutuklandıHablemitoğlu suikastının katil zanlısı Nuri Gökhan Bozkır tutuklandı#Nuri Gökhan Bozkır
Marius Sumudica taciz iddialarına isyan etti Bu tarz şeyler asla söyleyemezsinMarius Sumudica taciz iddialarına isyan etti! "Bu tarz şeyler asla söyleyemezsin"#Marius Sumudica
Şarkıcı Ebru Elvere dolandırıcılık şokuŞarkıcı Ebru Elver'e dolandırıcılık şoku#Ebru Elver
Miras kavgası aile faciasına döndü Ağabey, kardeşi ve yengesine kurşun yağdırdıMiras kavgası aile faciasına döndü! Ağabey, kardeşi ve yengesine kurşun yağdırdı#Miras
Putin-Macron görüşmesi sosyal medyayı salladı Tuzu uzatır mısın lütfenPutin-Macron görüşmesi sosyal medyayı salladı! 'Tuzu uzatır mısın lütfen?'#Macron
Burak Elmas: UEFA final bileti bendenBurak Elmas: "UEFA final bileti benden"#Macron
Kesinti sonrası fatura kararı Bakan Dönmez açıkladı...Kesinti sonrası fatura kararı! Bakan Dönmez açıkladı...#Fatih Dönmez
Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde yeni detaylar... Ali Yasakın ifadesi ortaya çıktıŞafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde yeni detaylar... Ali Yasak'ın ifadesi ortaya çıktı#Şafak Mahmutyazıcıoğlu
HABERLEREğitim Haberleri Araştırma Haberleri

Batman hangi bölgede, haritada nerede? batman ilçeleri, haritası, nüfusu ve iklimi

#Batman Hangi Bölgede Haritada Nerede?#Nüfusu#İklimi
Batman hangi bölgede, haritada nerede batman ilçeleri, haritası, nüfusu ve iklimi

Batman, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yer alan bir il olarak bilinmektedir. Dağlık, sarp ve yüksek olan kuzeydoğu kısımları vardır. Güneyi ise daha engebeli ve dağlık kesimlerden oluşmaktadır. Sümerlere kadar uzanan bir tarihi bulunmaktadır. Tarihi ile ilgili olarak da yeni bir şehir olarak tanımlanabilir. İluh Tepesi olarak bilinen alanda Sümer şehrinin yerleşiminin yer aldığı fakat bataklık arazi üzerine kurulmuş olduğundan dolayı zaman geçtikçe yerin altına göçtüğü bilinir. Bu arazi, araştırmaların sonucunda yapay olduğu ve doğal yapıda olmadığı tespit edilen bir arazi olarak bilinir. Batman ilinin adının da tam olarak buradan geldiği düşünülmektedir. Peki Batman hangi bölgede? Haritada nerede? Batman ilçeleri nelerdir tüm detayları ile derledik.

 

Haberin Devamı

Batman, Güneydoğu Anadolu'da yer alan ve pek çok ilçeyi içerisinde barındıran bir il olarak tanımlanabilir.

Batman Hangi Bölgede?

Batman, Türkiye'nin Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yer alan illerden biri olarak tanımlanmaktadır. 4.477 kilometre kareye sahip olan bir yüzölçümü bulunmaktadır. İl merkezinin denize olan yüksekliği ise 570 metre kadar olarak bilinmektedir. 136 mahalleye sahip olmasının yanı sıra 283 adet köyü bulunmaktadır.

Batman Haritada Nerede?

Batman bölge olarak Güneydoğu Anadolu'da bulunur. Haritada ise doğunun biraz aşağı kısmında yani güneydoğu tarafında yer almaktadır. Çevresindeki iller ise; Mardin, Şırnak, Siirt, Bitlis, Muş ve Diyarbakır olarak sıralanabilir. Çevre illerin bunlar olarak kabul edildiği bilinir.

Batman İlçeleri Nelerdir?

Haberin Devamı

Batman iline ait olan ve bu il ile ilgili ilişkili olan 5 adet ilçe bulunmaktadır. Bunlar şu şekilde sıralanabilir:

  1. Kozluk,
  2. Sason,
  3. Gerçüş,
  4. Beşiri,
  5. Hasankeyf olarak sıralanabilir. Bunların yanı sıra bir de Batman'ın il merkezi bulunmaktadır. Diğer ilçeler ise il merkezine olan uzaklığa göre konum açısından değişiklik gösterecektir.

Batman İlinin Nüfusu Hakkında Bilgi

Batman'ın nüfusu toplamda 620.278 kişi olarak bilinmektedir. Bu nüfusun yarısından fazlası şehirde yaşam sürdürmektedir. 6 ilçe, 11 belediyeye sahip olmasının yanı sıra 283 adet kötü, 136 adet de mahallesi bulunan bir ildir. Şehirlerde km kareye düşen kişi sayısı 139 tanedir. Nüfusun ise %85'e yakın bir kısmı şehirde yaşamaktadır. Geri kalan kısmı daha kırsal kesimde çeşitli yollar ile geçimini sağlamaktadır.

Batman İlinin İklimi Nasıldır?

Batman iline ait iklim özellikleri ise şu şekilde sıralanabilir:

  1. Uzak Akdeniz İklimi adı verilen iklim türüne sahiptir. Bunun nedeni bölgesi olarak sayılabilir.
  2. Yıllık olarak ortalama yağış miktarının 750 ila 1000 mm arasında olduğu bilinmektedir.
  3. Kış ayları yaz aylarına göre çok sert ve soğuk geçtiği bilinir.
  4. -24 dereceye kadar sıcaklıkların düştüğü görülmüştür. Bu derece Ocak ayında meydana gelmiştir.
  5. İlkbahar aylarında ise Batman ovası gibi yerler bol otluklara sahip olmaktadır. Büyükbaş ve Küçükbaş hayvan besiciliği bu aylarda artış göstermektedir.
  6. Yaz ayları ise sıcak geçtiği bilinir. Bazen şiddetli yağışların olduğu da bölgede görülmüştür.

Batman İlinin Haritası

Güneydoğu Anadolu'da yer alan bir il olarak tanımlanan Batman, 5 adet ilçe bulunduran bir ildir. Bu ilçelerin il merkezine olan uzaklıkları farklıdır. Beşiri ilçesinin merkeze olan uzaklığı 17 kilometre kadardır. Diğer ilçelere göre daha düşük bir kilometreye sahiptir. Hasankeyf 39 kilometre uzaklıkta, Kozluk ise 59 kilometre kadar uzaklığa sahip olan bir ilçe olarak tanımlanabilir. Bu veriler Batman il merkezine olan uzaklıklar olarak işlenmiştir. Gerçüş 62 kilometre, Sason ise merkeze en uzak konumda yer alan 65 kilometre ile birlikte son sırada yer almaktadır.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Batman Hangi Bölgede Haritada Nerede?#Nüfusu#İklimi

BAKMADAN GEÇME!

Taslak tamam: Evlilik yılına göre nafaka süresi

Taslak tamam: Evlilik yılına göre nafaka süresi

#Bekir Bozdağ
Son dakika... Meteorolojiden son hava durumu raporu İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya dahil 55 kentte alarm

Son dakika... Meteoroloji'den son hava durumu raporu! İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya dahil 55 kentte alarm

#Meteoroloji
Kar yağışları kuraklığa çare olacak mı Uzmanlar uyardı: Nisan ve Mayısa dikkat

Kar yağışları kuraklığa çare olacak mı? Uzmanlar uyardı: Nisan ve Mayıs'a dikkat!

#İklim Krizi

BAKMADAN GEÇME!

Taslak tamam: Evlilik yılına göre nafaka süresi

Taslak tamam: Evlilik yılına göre nafaka süresi

#Bekir Bozdağ
Son dakika... Meteorolojiden son hava durumu raporu İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya dahil 55 kentte alarm

Son dakika... Meteoroloji'den son hava durumu raporu! İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya dahil 55 kentte alarm

#Meteoroloji
Kar yağışları kuraklığa çare olacak mı Uzmanlar uyardı: Nisan ve Mayısa dikkat

Kar yağışları kuraklığa çare olacak mı? Uzmanlar uyardı: Nisan ve Mayıs'a dikkat!

#İklim Krizi