Batman hangi bölgede, haritada nerede? batman ilçeleri, haritası, nüfusu ve iklimi

Batman, Güneydoğu Anadolu'da yer alan ve pek çok ilçeyi içerisinde barındıran bir il olarak tanımlanabilir.
Batman Hangi Bölgede?
Batman, Türkiye'nin Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yer alan illerden biri olarak tanımlanmaktadır. 4.477 kilometre kareye sahip olan bir yüzölçümü bulunmaktadır. İl merkezinin denize olan yüksekliği ise 570 metre kadar olarak bilinmektedir. 136 mahalleye sahip olmasının yanı sıra 283 adet köyü bulunmaktadır.
Batman Haritada Nerede?
Batman bölge olarak Güneydoğu Anadolu'da bulunur. Haritada ise doğunun biraz aşağı kısmında yani güneydoğu tarafında yer almaktadır. Çevresindeki iller ise; Mardin, Şırnak, Siirt, Bitlis, Muş ve Diyarbakır olarak sıralanabilir. Çevre illerin bunlar olarak kabul edildiği bilinir.
Batman İlçeleri Nelerdir?
Batman iline ait olan ve bu il ile ilgili ilişkili olan 5 adet ilçe bulunmaktadır. Bunlar şu şekilde sıralanabilir:
Batman İlinin Nüfusu Hakkında Bilgi
Batman'ın nüfusu toplamda 620.278 kişi olarak bilinmektedir. Bu nüfusun yarısından fazlası şehirde yaşam sürdürmektedir. 6 ilçe, 11 belediyeye sahip olmasının yanı sıra 283 adet kötü, 136 adet de mahallesi bulunan bir ildir. Şehirlerde km kareye düşen kişi sayısı 139 tanedir. Nüfusun ise %85'e yakın bir kısmı şehirde yaşamaktadır. Geri kalan kısmı daha kırsal kesimde çeşitli yollar ile geçimini sağlamaktadır.
Batman İlinin İklimi Nasıldır?
Batman iline ait iklim özellikleri ise şu şekilde sıralanabilir:
Batman İlinin Haritası
Güneydoğu Anadolu'da yer alan bir il olarak tanımlanan Batman, 5 adet ilçe bulunduran bir ildir. Bu ilçelerin il merkezine olan uzaklıkları farklıdır. Beşiri ilçesinin merkeze olan uzaklığı 17 kilometre kadardır. Diğer ilçelere göre daha düşük bir kilometreye sahiptir. Hasankeyf 39 kilometre uzaklıkta, Kozluk ise 59 kilometre kadar uzaklığa sahip olan bir ilçe olarak tanımlanabilir. Bu veriler Batman il merkezine olan uzaklıklar olarak işlenmiştir. Gerçüş 62 kilometre, Sason ise merkeze en uzak konumda yer alan 65 kilometre ile birlikte son sırada yer almaktadır.