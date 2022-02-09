Batman hangi bölgede, haritada nerede? batman ilçeleri, haritası, nüfusu ve iklimi

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Batman, Güneydoğu Anadolu'da yer alan ve pek çok ilçeyi içerisinde barındıran bir il olarak tanımlanabilir.

Batman Hangi Bölgede?

Batman, Türkiye'nin Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yer alan illerden biri olarak tanımlanmaktadır. 4.477 kilometre kareye sahip olan bir yüzölçümü bulunmaktadır. İl merkezinin denize olan yüksekliği ise 570 metre kadar olarak bilinmektedir. 136 mahalleye sahip olmasının yanı sıra 283 adet köyü bulunmaktadır.

Batman Haritada Nerede?

Batman bölge olarak Güneydoğu Anadolu'da bulunur. Haritada ise doğunun biraz aşağı kısmında yani güneydoğu tarafında yer almaktadır. Çevresindeki iller ise; Mardin, Şırnak, Siirt, Bitlis, Muş ve Diyarbakır olarak sıralanabilir. Çevre illerin bunlar olarak kabul edildiği bilinir.

Batman İlçeleri Nelerdir?

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Batman iline ait olan ve bu il ile ilgili ilişkili olan 5 adet ilçe bulunmaktadır. Bunlar şu şekilde sıralanabilir:

Kozluk, Sason, Gerçüş, Beşiri, Hasankeyf olarak sıralanabilir. Bunların yanı sıra bir de Batman'ın il merkezi bulunmaktadır. Diğer ilçeler ise il merkezine olan uzaklığa göre konum açısından değişiklik gösterecektir.

Batman İlinin Nüfusu Hakkında Bilgi

Batman'ın nüfusu toplamda 620.278 kişi olarak bilinmektedir. Bu nüfusun yarısından fazlası şehirde yaşam sürdürmektedir. 6 ilçe, 11 belediyeye sahip olmasının yanı sıra 283 adet kötü, 136 adet de mahallesi bulunan bir ildir. Şehirlerde km kareye düşen kişi sayısı 139 tanedir. Nüfusun ise %85'e yakın bir kısmı şehirde yaşamaktadır. Geri kalan kısmı daha kırsal kesimde çeşitli yollar ile geçimini sağlamaktadır.

Batman İlinin İklimi Nasıldır?

Batman iline ait iklim özellikleri ise şu şekilde sıralanabilir:

Uzak Akdeniz İklimi adı verilen iklim türüne sahiptir. Bunun nedeni bölgesi olarak sayılabilir. Yıllık olarak ortalama yağış miktarının 750 ila 1000 mm arasında olduğu bilinmektedir. Kış ayları yaz aylarına göre çok sert ve soğuk geçtiği bilinir. -24 dereceye kadar sıcaklıkların düştüğü görülmüştür. Bu derece Ocak ayında meydana gelmiştir. İlkbahar aylarında ise Batman ovası gibi yerler bol otluklara sahip olmaktadır. Büyükbaş ve Küçükbaş hayvan besiciliği bu aylarda artış göstermektedir. Yaz ayları ise sıcak geçtiği bilinir. Bazen şiddetli yağışların olduğu da bölgede görülmüştür.

Batman İlinin Haritası

Güneydoğu Anadolu'da yer alan bir il olarak tanımlanan Batman, 5 adet ilçe bulunduran bir ildir. Bu ilçelerin il merkezine olan uzaklıkları farklıdır. Beşiri ilçesinin merkeze olan uzaklığı 17 kilometre kadardır. Diğer ilçelere göre daha düşük bir kilometreye sahiptir. Hasankeyf 39 kilometre uzaklıkta, Kozluk ise 59 kilometre kadar uzaklığa sahip olan bir ilçe olarak tanımlanabilir. Bu veriler Batman il merkezine olan uzaklıklar olarak işlenmiştir. Gerçüş 62 kilometre, Sason ise merkeze en uzak konumda yer alan 65 kilometre ile birlikte son sırada yer almaktadır.