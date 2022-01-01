Batman Anadolu Lisesi dünyada 250 okul arasında

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Bankacı Funda hesapları boşalttıBankacı Funda hesapları boşalttı#BANKA
Kaşar peynirinde akılalmaz hile Bunu mutlaka kontrol edinKaşar peynirinde akılalmaz hile! Bunu mutlaka kontrol edin#Kaşar Peyniri
Bakan Kasapoğlu yeni spor yasasındaki hedefi anlattı: Her başkan kendi döneminden sorumlu...Bakan Kasapoğlu yeni spor yasasındaki hedefi anlattı: "Her başkan kendi döneminden sorumlu..."#Bakan Kasapoğlu
Milli Piyango tarihinin en büyük ikramiyesi İşte Talih Kuşunun konduğu şehir...Milli Piyango tarihinin en büyük ikramiyesi! İşte 'Talih Kuşu'nun konduğu şehir...#Milli Piyango
Ağzımızın tadının hiç bozulmadığı... Musmutlu yıllarAğzımızın tadının hiç bozulmadığı... Musmutlu yıllar#Yeni Yıl
Sen çok yaşa İfakat anneSen çok yaşa İfakat anne#İfakat Yavuz
Direksiyona geçti, baklava ikram etti... Bakan Varankın yılbaşı mesaisiDireksiyona geçti, baklava ikram etti... Bakan Varank'ın yılbaşı mesaisi#Mustafa Varank
Yılbaşı gecesi izdiham faciası: 12 kişi hayatını kaybetti İşte ilk görüntüler...Yılbaşı gecesi izdiham faciası: 12 kişi hayatını kaybetti! İşte ilk görüntüler...#Hindistan
Yasak tanımadan eğlendiler Asıl şaşırtan görüntü ise onlardan geldi...Yasak tanımadan eğlendiler! Asıl şaşırtan görüntü ise onlardan geldi...#AVRUPA
‘Kaybettiğiniz neşenizi yeniden buluyorsunuz’ 2022de sizi neler bekliyor'‘Kaybettiğiniz neşenizi yeniden buluyorsunuz’' 2022'de sizi neler bekliyor? #2022 Yıllık Burç Yorumları
Bakan Akar geçtiğimiz 1 yılı değerlendirdi: F-35 için son görüşmeBakan Akar geçtiğimiz 1 yılı değerlendirdi: F-35 için son görüşme#Hulusi Akar
2022ye merhaba Türkiye yeni yılı böyle karşıladı2022'ye merhaba! Türkiye yeni yılı böyle karşıladı#Türkiye
Yılın aşk bombası İrem Helvacıoğludan geldi... Ünlü isimler yeni yıla böyle girdiYılın aşk bombası İrem Helvacıoğlu'dan geldi... Ünlü isimler yeni yıla böyle girdi!#İrem Helvacıoğlu
Hakan Ural koronavirüs günlerini anlattı: Eşim iyi ki telefonumu almışHakan Ural koronavirüs günlerini anlattı: Eşim iyi ki telefonumu almış#Hakan Ural
Ethereumun arkasındaki sekiz kişilik yüzük kardeşliğiEthereum'un arkasındaki sekiz kişilik 'yüzük kardeşliği'#Ethereum
HABERLEREğitim Haberleri

Batman Anadolu Lisesi dünyada 250 okul arasında

#Batman Anadolu Lisesi#Take Action Global#Hatice İğsen
Batman Anadolu Lisesi dünyada 250 okul arasında

Batman Anadolu Lisesi, Amerikan, Take Action Global adlı kuruluşun 6 hafta süreyle 146 ülkede yürüttüğü İklim Eylem Planı Projesi'nde 250 okuldan biri oldu. İngilizce öğretmeni Hatice İğsen’in 150 öğrenci ile yürüttüğü projeyle okul ödül aldı.

Haberin Devamı

Dünya genelinde 13 bin okulun başvuru yaptığı projede Batman Anadolu Lisesi 250 okuldan biri olmayı başardı. Proje sorumlusu İngilizce Öğretmeni Hatice İğsen, “6 Hafta boyunca çeşitli etkinlikler yaptık. Her haftanın farklı bir teması vardı. Tüm araştırmaları öğrencilerimiz yaptı. İklim değişikliğinin hayatımıza etkileri ve çözüm önerileri gibi çalışmalar yaptık. Uzmanlardan destekler aldık. Tüm araştırmaları öğrencilerimiz yaptı. Tarım İl Müdürlüğü’nde araştırmalarda bulundu. Dünya genelinde 250 okula mükemmellik ödülü verildi. Biz de bu ödülü aldığımız için çok mutluyuz ve gururluyuz. Aldığımız ödülün yanı sıra öğrencilerimiz global bir sorun olan iklim hakkında bilgiler edindi. Etkinlikleri tamamen İngilizce işledik. Bu açıdan da öğrencilerimiz İngilizcelerini de geliştirmiş oldular” dedi.

'150 ÖĞRENCİMİZ EMEK VERDİ’
6 hafta boyunca arkadaşlarıyla çok ciddi çalışmalar yürüttüklerini belirten öğrencilerden Berfin Zehra Kurt, “Bizim için güzel bir deneyim oldu. Dünyamız ciddi bir tehdit altında. Çalışmamızda iklimin tüm boyutlarını ele aldık. Dünya çapında ödül almak çok gurur verici” diyerek duygularını dile getirdi. Okul Müdürü Mehmet Konak ise akademik başarının yanı sıra sosyal ve kültürel çalışmalara da ağırlık veren bir okul olduklarını belirterek, Dünya genelindeki 250 okuldan biri olmak gurur verici. Öğretmenimiz ve öğrencilerimizi yürekten kutluyoruz. Her yıl Türkiye’nin en iyi üniversitelerine öğrencilerini yerleştiren bir liseyiz. Uluslararası düzenlenen yarışmada 150 öğrencimiz emek verdi.  Mutluyuz ve gururluyuz” dedi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Batman Anadolu Lisesi#Take Action Global#Hatice İğsen

BAKMADAN GEÇME!

‘Daha yayımlamadığımız öyle güzel şarkılarımız var ki’

‘Daha yayımlamadığımız öyle güzel şarkılarımız var ki’

#Burak Bulut
İstanbulun vefası İşgalde bile unutmamışlar

İstanbul'un vefası! İşgalde bile unutmamışlar

#Sokak Köpekleri
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: Başkanlar kendi dönemlerinden sorumlu tutulmalı

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: "Başkanlar kendi dönemlerinden sorumlu tutulmalı"

#Bakan Kasapoğlu

BAKMADAN GEÇME!

‘Daha yayımlamadığımız öyle güzel şarkılarımız var ki’

‘Daha yayımlamadığımız öyle güzel şarkılarımız var ki’

#Burak Bulut
İstanbulun vefası İşgalde bile unutmamışlar

İstanbul'un vefası! İşgalde bile unutmamışlar

#Sokak Köpekleri
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: Başkanlar kendi dönemlerinden sorumlu tutulmalı

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: "Başkanlar kendi dönemlerinden sorumlu tutulmalı"

#Bakan Kasapoğlu