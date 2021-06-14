Batılı anlamda ilk roman örneği hangisidir? Batılı anlamda ilk roman yazarı kimdir? Türk edebiyatında batılı anlamda ilk roman

Tanzımat, Servet-i Fünun ve Edebiyat-ı Cedide akımının temsilcilerinin kaleme aldığı romanlardan bazıları şu şekilde sıralanabilir:

1- Namık Kemal - Cezmi ve İntibah 2- Safveti Ziya - Salon Köşelerinde 3- Ahmet Mithat Efendi - Esrar-ı Cinayet 4- Nabizade Nazım - Zehra

Batılı Anlamda İlk Roman Örneği Hangisidir?

Batılı anlamda ilk roman örneği Halit Ziya Uşaklıgil tarafından kaleme alınan Mai ve Siyah'tır. Psikolojik tahlillerin ön plana çıktığı eserde, karakterlerin belli başlı özellikleri detaylı bir şekilde okura aktarılmıştır.

Toplam 328 sayfadan oluşan Mai ve Siyah ilk kez 1898 yılında yayımlandı. Edebiyat eleştirmenlerinden tam not alan eser, günümüzde de en çok okunan romanlar arasında yer alıyor.

Batılı Anlamda İlk Roman Yazarı Kimdir?

Batılı anlamda ilk roman örneklerini Servet-i Fünun akımının en önemli temsilcilerinden biri olan Halit Ziya Uşaklıgil vermiştir. O döneme göre eserlerinde ağır bir dil kullanan yazar, daha sonraki yıllarda eserlerini sadeleştirerek yeniden kaleme almıştır.

Hem Tanzimat hem de Cumhuriyet döneminin en üretken yazarlarından biri olan Halit Ziya Uşaklıgil'in en önemli romanlarından diğerleri Bir Ölünün Defteri ve Kırık Hayatlar'dır. Hikayeleri ve tiyatro eserleriyle de bilinen yazarın diğer eserleri şu şekilde sıralanabilir:

1- Heyhat - Bu Muydu?

2- Almanya Mektupları

3- Kenarda Kalmış

4- Bir Sevda Hikayesi

5- Saray ve Ötesi