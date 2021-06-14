Batılı anlamda ilk hikaye örneği nedir? Batılı anlamda ilk hikaye ne zaman yazılmıştır? Batılı anlamda ilk hikaye yazarı kimdir?

Edebiyatımızda Batılı anlamda eserler veren yazarlar ve en önemli kitapları şu şekilde sıralanabilir: 1- Tevfik Fikret - Rübab-ı Şikeste

2- Cenap Şehabettin - Avrupa Mektupları 3- Namık Kemal - İntibah

4- Safveti Ziya - Salon Köşelerinde 5- Fatma Aliye Topuz - Hayal ve Hakikat

Batılı Anlamda İlk Hikaye Örneği Nedir?

Batılı anlamda ilk hikaye örneği Samipaşazade Sezai tarafından kaleme alınan Küçük Şeyler adlı eserdir. 6 kısa öyküden oluşan kitapta detaycı bir anlatım ve izlenimcilik ön plandadır. Kitaptaki 4 öykü realizm akımının özelliklerini yansıtırken, diğer iki hikayede romantizm ögeleri ön plandadır.

Kitap yayımlandıktan kısa bir süre sonra birçok farklı edebiyat akımının doğmasında etkili olmuştur. Bu akımların başında Servet-i Fünun ve Edebiyat-ı Cedide geliyor.

Batılı Anlamda İlk Hikaye Ne Zaman Yazılmıştır?

Batılı anlamda ilk hikaye kitabı olan Küçük Şeyler kitabı ilk kez 1891 yılında yayımlanmıştır.

Batılı Anlamda İlk Hikaye Yazarı Kimdir?

Batılı anlamda ilk hikaye yazarı Tanzimat dönemi edebiyatçılarından Samipaşazade Sezai'dir. Tiyatro oyunları ve romanlarıyla da bilinen Samipaşazade Sezai, 1859 yılında İstanbul'da doğdu. Namık Kemal ve Şinasi ile birlikte edebiyatımızın en yenilikçi ve üretken isimlerinden biri oldu.

Yazarın Osmanlı Türkçesi ile kaleme alınmış en önemli eserleri şunlardır:

1-Sergüzeşt - Roman

2- Şir - Tiyatro Eseri

3- Zulüm Müdafaası - Hikaye