Batı Dilleri Bölümü nedir ve mezunu ne iş yapar? Bölümü olan üniversiteler, dersleri ve iş imkanları

Batı Dilleri bölümü aslında bir edebiyat ve kültür bölümü olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu bölümde yabancı dil bilincine sahip batı dilleri konusunda iyi bir eğitim almış bireyler yetiştirilmesi hedeflenmektedir.

Batı Dilleri Bölümü Nedir?

İngilizce bilindiği gibi evrensel bir dildir. Batı dilleri bölümünde de İngiliz Dili ve edebiyatı ile ilgili eğitim verilmektedir. Bölümde İngilizce dili ve bu dilde yazılmış olan eserler öğrencilere öğretilmekte ve İngiliz kültürü anlatılmaktadır.

Batı Dilleri Bölümü Amacı Nedir?

Batı dilleri bölümü öğrencilerine sadece dil ile ilgili eğitim vermez. Bununla birlikte öğrencilerin çok yönlü bir formasyon kazanmasına olanak sağlanmaktadır. Öğrenciler hem kendi alanları ile alakalı bilgilere sahip olur hem de farklı bir ikinci dil öğrenme imkanı bulular. Bunun yanında felsefe, edebiyat gibi konularda da eğitim alırlar.

Bölüm mezunları kendi alanlarında yetkin bir eğitim aldıkları için iş hayatında da karşılarına pek çok fırsat çıkacaktır. Çalışma alanları oldukça geniştir.

Batı Dilleri Bölümü Kaç Yıllıktır?

Batı Dilleri Üniversitelerin Edebiyat Fakülteleri kapsamında ders vermektedir. 4 yıllık lisans bölümüdür. Bölümü tercih eden öğrencilerin Dil puan türünde başarılı olmaları gerekmektedir. Batı Dilleri bölümü ülkemizde yalnızca bir üniversitede eğitim vermektedir.

Batı Dilleri Bölümü Dersleri Nelerdir?

4 yıllık bir lisans programı olan Batı Dilleri bölümünde genel olarak şu dersler işlenmektedir;

l Edebiyat Kuram ve Eleştirisi

l Özel Filoloji

l İngiliz Kısa Öyküleri

l Uygulamalı Temel Dil

l Genel Dilbilim

l Kırgız dili ve Edebiyatı

l Kadın Edebiyatı

l Rusça

l İngiliz Tiyatrosu

l Okuma ve Anlama

l Ekonomi, Siyaset ve Hukuk Metinleri Çevirisi

l Temel Dil Tarihi

l Edebiyat ve Dil Öğretimi

l Enformatik

l İngiliz Romanı

l İngiliz Dilinin Morfolojisi

l Çeviri Teorisi ve Uygulaması

l Dinleme ve Konuşma

l Pedagoji

l Uygulamalı İkinci Yabancı Dil

l İngilizce Sözlü Anlatım Becerileri

l İngilizce Şiir

l İngiltere Tarihi ve Kültürü

Bunların yanında pek çok ders ile 8 yarı yıllık eğitim ve öğretim programı tamamlanmaktadır. Bölüm derslerini başarı ile tamamlayan öğrenciler Batı Dilleri Lisans Diploması almaktadır.

Batı Dilleri Bölümü Mezunu Ne İş Yapar?

Batı dilleri bölümünden mezun olan kişiler İngiliz dili, edebiyatı ve kültürü ile alakalı bilgileri nesillere aktarım ile ilgili alanlarda görev almaktadırlar. Bununla birlikte başka diller ile İngiliz dili arasında bir köprü görevi görerek çevirmenlik işlerinde çalışabilirler.

Batı Dilleri Bölümünün İş İmkanları ve Olanakları Nelerdir?

Batı dilleri bölümünden mezun olan kişiler eğitim sektöründe kolaylıkla iş bulabilirler. Genellikle kariyerlerini bu yönde çizmektedirler. Ancak çalışabilecekleri pek çok farklı alan bulunmaktadır. Batı dilleri bölümü mezunları pedagojik formasyon aldıkları zaman milli eğitim bakanlığına bağlı özel ve devlet okullarında ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine eğitim verebilirler.

Bunun yanında lisans programını başarılı ile bitiren bölüm mezunları yüksek lisansa devam ederek akademik kariyer yapabilir ve üniversite öğrencilerine eğitim verebilirler. Bunun yanında bölüm mezunları yayın evlerinde, çevirmen bürolarında, radyo ve televizyonlarda, dil araştırma merkezlerinde ya da kütüphanelerde çalışma imkanı bulmaktadır.

Bilindiği gibi İngilizce evrensel dil olarak kabul edilmektedir. Bu sebeple Batı dilleri bölümünden mezun olan kişiler uluslararası çalışmalar yürüten şirketlerde çevirmen olarak da kolaylıkla iş imkanı bulabilirler.

Batı Dilleri Bölümü Mezunları devlet bünyesinde çalışmayı düşünüyorlarsa KPSS sınavından yeterli puan alarak atamalarının yapılması gerekmektedir.

Batı Dilleri Bölümü Çalışma Alanları Nelerdir?

Batı Dilleri lisans bölümünden başarılı bir derece ile mezun olan öğrenciler lisansüstü programlara kayıt olabilmektedir. Bununla birlikte beşeri ve sosyal bilimler alanından mezun olan kişiler daha sonra dil ve edebiyat alanına yönelebilmektedir.

Bölüm mezunlarının yurt dışındaki lisans üstü programlara katılma hakları bulunur. Böylelikle İngilizcelerini çok daha iyi bir şekilde geliştirerek, İngiliz kültürünü yakından tanıma fırsatı da bulabilirler.

Batı Dilleri Bölümü mezunları eğer isterlerse felsefe, sosyoloji, tarih, psikoloji, iletişim, siyaset bilimi, eğitim alanlarında lisans üstü eğitimlerine devam edebilirler. Batı Dilleri Mezunlarının bu bağlamda pek çok çalışma alanları olduğunu söylemek mümkündür.