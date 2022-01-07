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Başyapıt nasıl yazılır? Başyapıt kelimesi TDK'ya göre bitişik mi yazılır ayrı mı?

Başyapıt nasıl yazılır Başyapıt kelimesi TDKya göre bitişik mi yazılır ayrı mı

6000 İmla ve yazım kuralları konusu çok büyük bir önem taşımaktadır. Gerek işinizde, gerekse sosyal hayatınızda imla kurallarına uymak size daha iyi ve güçlü bir kariyer kazandırır. Başyapıt nasıl yazılır? Başyapıt kelimesi TDK'ya göre bitişik mi yazılır ayrı mı tüm detaylarıyla derledik.

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Ülkemizde genellikle imla kuralları noktasında bazı kelimelerin yazımlarında hatalar yapılmaktadır. Başyapıt kelimesi de sıklıkla hatalı olarak yazılmakta olan kelimelerden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu sebeple başyapıt kelimesinin doğru yazımı hakkında detaylı bilge verilmesi gerekmektedir.

 Başyapıt Nasıl Yazılır?

 Başyapıt kelimesinin nasıl yazılır şekliden sorulan sorunun yanıtı: Başyapıt şeklinde bitişik olarak yazılır. Baş yapıt şeklinde yazılması durumunda kelimenin yazılımında önemli bir hata yapılmış olur.

 Başyapıt Kelimesi TDK'ya Göre Bitişik mi Yazılır, Ayrı mı?

 Pek çok insan başyapıt kelimesinin ayrık mı yoksa bitişik mi yazıldığı noktasında kafa karışıklığı yaşamaktadır. Başyapıt kelimesi TDK'ya göre " başyapıt şeklinde bitişik olarak yazılmaktadır. Bu kelimenin cümle içinde kullanımına örnek verilmesi söz konusu kelimenin doğru ve yanlış yazılımı hakkında bilgi sahibi olmanıza önemli katkı sağlayacaktır. Buna göre:

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 - Duvarda gördüğüm bu resim tam bir baş yapıt. (YANLIŞ )

 - Dün akşam sinemada izlediğim film tam anlamıyla bir başyapıt diyebilirim. (DOĞRU)

 "Baş yapıt" kelimenin hatalı şeklinde yazılmış halidir.

 " Başyapıt" kelimenin doğru bir şekilde yazılmış olan halidir.

 

 

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