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Başüstüne nasıl yazılır? Başüstüne kelimesi TDK'ya göre bitişik mi yazılır ayrı mı?

Başüstüne nasıl yazılır Başüstüne kelimesi TDKya göre bitişik mi yazılır ayrı mı

Cümle içerisinde ya da tek başına kullanılan bazı kelimeler ayrı veya bitişik yazılabilir. Bu konuda yazım hatası yapmamak için dikkatli olmak önemli bir yer taşımaktadır. Peki, Başüstüne nasıl yazılır? Başüstüne kelimesi TDK'ya göre bitişik mi yazılır ayrı mı? İşte bu kelime üzerine merak edilen bilgileri derledik.

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Günlük yaşamda başüstüne kelimesi taşıdığı anlam ile yaygın biçimde kullanılmaktadır. Özellikle verilen herhangi bir emir ya da istek üzerine karşılık olarak kullanılır. Aynı zamanda Yazım hatasını da çok yapıldığı sözcükler içerisinde geldiğini ifade etmek mümkün. Genelde ayrı mı yoksa bitişik mi yazılır yazılmayacağına dair hatalar yapılmaktadır. 

 Başüstüne Nasıl Yazılır? 

 En çok yazım hatası yapılan sözcük grupları arasında başüstüne gelmektedir. Bu doğrultuda baş ve üstüne kelimeleri bir araya gelmek suretiyle belli bir anlam taşır. Bu konuda Kelimenin doğru şekilde ele alınışı ve yazılışı, ‘Başüstüne’ biçiminde bitişik halidir. Cümle içerisinde kullanırken özellikle hata yapmamak adına bitişik şekilde ele alınması gerekir. 

 Başüstüne Kelimesi TDK'ya Göre Bitişik mi Yazılır, Ayrı mı? 

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 Bazı kelimeler Türkçede bitişik yazıldığı zaman kendi içerisinde özel bir anlam elde eder. Bunlar içerisinde başüstüne kelimesi de gelmektedir. Özellikle Türk Dil Kurumu üzerinden ele alındığı zaman, ‘Başüstüne’ biçiminde bütünlük yakaladığını öne çıkarmak mümkün. Yani Türkçe üzerinden doğru yazılışı bitişik halidir. Bir istek ya da emir olduğu zaman onun yerine getirmek amaçlı verilen karşılık bir kelimedir.

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