Baştan Savma ne demek? Baştan Savma deyiminin anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Baştan savma deyimi hepimizin bildiği ve sürekli kullanılan deyimlerden bir tanesidir. Kişiler özensiz yapılan işleri anlatırken bu deyimi kullanmaktadırlar.

Baştan Savma Ne Demek?

Özensiz ve isteksiz yapılan bir işin sonucunda, bu işin istenilen şekilde olmaması durumunda baştan savma deyimi kullanılmaktadır. Kişilerin bir işe özendikleri zaman çıkan iş ile özenmedikleri iş arasında dağlar kadar fark vardır. Bu sebeple yapılan iş her ne olursa olsun gereken özenin gösterilmesi oldukça önemlidir.

Baştan Savma Deyiminin Anlamı (TDK)

Bir iş yüzeysel olarak yapıldığında ve gereken özen gösterilmediğinde istenen etkiyi de vermez. Kişiler genelde bir işi yapmak istemediklerinde bu işin hemen bitmesini istediklerinden özensiz davranırlar. İşte böyle durumlarda baştan savma deyimi kullanılır.

Baştan Savma Örnek Cümle İçinde Kullanımı

Ödevini baştan savma yaptığı için öğretmeni kötü not vermiş.