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Baştan başa nasıl yazılır? TDK' ya göre bitişik mi ayrı mı yazılır? Baştan başa kelimesinin doğru yazımı

#Nasıl Yazılır?#TDK#Baştan Başa
Baştan başa nasıl yazılır TDK ya göre bitişik mi ayrı mı yazılır Baştan başa kelimesinin doğru yazımı

Kelimelerin doğru yazımını öğrenebilmek için genelde Türk Dil Kurumu üzerinden bilgi alınmaya çalışılır. Bu konuda özellikle baştan başa kelimesinin birleşik mi yoksa ayrı mı yazılıp yazılmayacağı merak ediliyor. Peki, baştan başa nasıl yazılır? TDK' ya göre bitişik mi ayrı mı yazılır? Baştan başa kelimesinin doğru yazımı üzerine merak edilen bilgileri derledik.

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Yazım hatası en çok yapılan sözcük grupları içerisinde baştan başa kelimesi geliyor. Bu kelimenin bitişik mi yoksa ayrı mı yazılıp yazılmayacağı kafaları karıştırmaktadır.

Baştan Başa Nasıl Yazılır?

Bu kelimelerin doğru yazımı, ‘Baştan başa’ biçiminde ayrı ele alınmasıdır. Cümle içerisinde veya tek başına bu kural doğrultusunda ayrı olarak kullanılabilir.

TDK'ya Göre Bitişik mi, Ayrı mı Yazılır?

Türk Dil Kurumu açısından ele alındığında bu kelime, ‘Baştan başa’ şeklinde ayrı olarak yazılmaktadır. Adından da anlaşılacağı üzere herhangi bir durumun başından sonuna kadar ele alınması olarak bir anlama sahiptir.

Baştan başa (Doğru)

Baştanbaşa (Yanlış)

Baştan Başa Kelimesinin Doğru Yazımı

Bu kelimenin doğru şekilde yazımı ayrı olarak ele alınmalıdır. Yani ‘baştan başa’ şeklinde kullanılmalı ve değerlendirilmelidir.

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