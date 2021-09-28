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Başsağlığı nasıl yazılır? TDK'ya göre bitişik mi ayrı mı yazılır? Başsağlığı kelimesinin doğru yazımı

#Nasıl Yazılır?#TDK#Başsağlığı
Başsağlığı nasıl yazılır TDKya göre bitişik mi ayrı mı yazılır Başsağlığı kelimesinin doğru yazımı

Türkçede en çok kullanılan kelime grupları içerisinde başsağlığı gelmektedir. Ancak bu kelimenin bitişik mi yoksa ayrı mı yazılıp yazılmadığı karıştırılan durumlar içerisinde yer alıyor. Peki, başsağlığı nasıl yazılır? TDK'ya göre bitişik mi ayrı mı yazılır? Başsağlığı kelimesinin doğru yazımı konusunda merak edilenleri derledik.

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Bazı kelimeler kurala uygun olarak bitişik yazılmalı bazıları ise Türkçede ayrı ele alınmalıdır. Onlar içerisinde karıştırılan kelimeler arasında başsağlığı sözcüğü gelmektedir.

Başsağlığı Nasıl Yazılır?

Bu Kelimenin doğru yazımı, ‘Başsağlığı’ şeklinde bitişik olmasıdır. Baş ve sağlık kelimelerinin bir araya gelmesiyle farklı bir anlam taşıyan bu sözcük, bitişik olarak değerlendirilir.

TDK'ya Göre Bitişik mi, Ayrı mı Yazılır?

Türk Dil Kurumu üzerinden bakıldığı zaman bu kelime, ‘Başsağlığı’ biçiminde ele alınmakta ve bitişik olarak yazılmaktadır. Ölen bir kişi kimsenin yakınlarına acıyı paylaşmak için söylenen bir sözcüktür.

Başsağlığı Kelimesinin Doğru Yazımı

En çok merak edilen ve ayrı mı yoksa bitişik mi yazılıp yazılmadığı araştırılan sözcükler içerisinde başsağlığı geliyor. Bu kelime doğru şekilde bitişik olarak ele alınmalı ve ‘başsağlığı’ olarak yazılmalıdır.

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