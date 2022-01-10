Başsağlığı nasıl yazılır? Başsağlığı kelimesi TDK'ya göre bitişik mi yazılır ayrı mı?

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Baş kelimesinden türetilen diğer sözcüklerin ve kalıp ifadelerin doğru yazılışı şu şekildedir: 1- Başımla beraber 2- Başlık 3- Baştan Ayağa 4- Başa Baş 5- Baştan Çıkarmak 6- Baş Tacı 7- Başa Kakmak 8- Baştan Beri 9- Başat 10- Başı Çekmek 11- Başkan 12- Başyapıt

Başsağlığı Nasıl Yazılır?

Öz Türkçe bir sözcük olan başsağlığı, Taziye kelimesi ile eş anlamlıdır. TDK'ya göre bu kelimenin doğru yazılışı aşağıdaki gibidir:

Başsağlığı

Başsağlığı Kelimesinin TDK'ya Göre Doğru Yazılışı

Baş ve sağlık kelimelerinin bir araya getirilmesiyle oluşturulan başsağlığı, birleşik isimdir. Bu nedenle kelimenin doğru yazımı şu şekilde olmalıdır:

Başsağlığı - Doğru Kullanım

Baş sağlığı - Yanlış Kullanım

Başsağlığı Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

1- Cenaze evine gelen konuklar cenaze sahiplerine "başınız sağ olsun" diyerek başsağlığı dileklerini ilettiler. (Doğru Kullanım)

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2- Onu dün akşam arayıp baş sağlığı diledim. (Yanlış Kullanım)