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Başsağlığı nasıl yazılır? Başsağlığı kelimesi TDK'ya göre bitişik mi yazılır ayrı mı?

Başsağlığı nasıl yazılır Başsağlığı kelimesi TDKya göre bitişik mi yazılır ayrı mı

Türk ve İslam kültüründe önemli bir yer tutan başsağlığı, vefat eden bir kişinin yakınlarına taziyelerini sunmak demektir. ''Başınız sağ olsun'' dışında ''Mekanı cennet olsun'' ve ''Allah rahmet eylesin'' de başsağlığı dilenirken edilen dualar arasında yer alır. Baş ve sağlık kelimelerinden oluşan bu sözcük cümle içinde birleşik isim olarak kullanılır. Kelimenin ayrı mı yoksa bitişik mi yazıldığı ise birçok kişi tarafından merak ediliyor. Başsağlığı nasıl yazılır? Başsağlığı kelimesinin TDK'ya göre doğru yazılışını örnek cümleler ile birlikte derledik.

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 Baş kelimesinden türetilen diğer sözcüklerin ve kalıp ifadelerin doğru yazılışı şu şekildedir: 1- Başımla beraber 2- Başlık 3- Baştan Ayağa 4- Başa Baş  5- Baştan Çıkarmak 6- Baş Tacı 7- Başa Kakmak 8- Baştan Beri 9- Başat 10- Başı Çekmek 11- Başkan 12- Başyapıt 

 Başsağlığı Nasıl Yazılır? 

 Öz Türkçe bir sözcük olan başsağlığı, Taziye kelimesi ile eş anlamlıdır. TDK'ya göre bu kelimenin doğru yazılışı aşağıdaki gibidir: 

 Başsağlığı 

 Başsağlığı Kelimesinin TDK'ya Göre Doğru Yazılışı 

 Baş ve sağlık kelimelerinin bir araya getirilmesiyle oluşturulan başsağlığı, birleşik isimdir. Bu nedenle kelimenin doğru yazımı şu şekilde olmalıdır: 

 Başsağlığı - Doğru Kullanım

 Baş sağlığı - Yanlış Kullanım 

 Başsağlığı Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı 

 1- Cenaze evine gelen konuklar cenaze sahiplerine "başınız sağ olsun" diyerek başsağlığı dileklerini ilettiler. (Doğru Kullanım) 

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 2- Onu dün akşam arayıp baş sağlığı diledim. (Yanlış Kullanım)

 

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