Başöğretmen nasıl hecelenir? Başöğretmen kelimesinin doğru hecelenmesi..

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Heceleme üzerine en çok merak edilen kelimeler arasında Başöğretmen geliyor. İki farklı kelimenin bir araya gelmesiyle ele alınmış olan bu kelime, aynı zamanda heceleme noktasında en yanlış yapılan sözcükler arasındadır. İlköğretim öğrencilerinin mutlaka bilmesi gerektiği önemli kelime grupları içerisinde bulunmaktadır.

Başöğretmen Nasıl Hecelenir?

Başöğretmen kelimesi içerdiği harfler üzerinden farklı gruplar eşliğinde ele alınır ve oranlardır. Bu doğrultuda Başöğretmen kelime grubu şu şekilde hecelenir;

Baş-öğ-ret-men

Yukarıda yazıldığı gibi sırasıyla ele alınmak suretiyle hem yazılışı hem okunuşu üzerinden hecelemesi bu şekilde öne çıkmaktadır. Aynı zamanda öğrenciler hecelere ayrılmış olan bu harf gruplarının altına çizim yaparak çalışabilirler.

Başöğretmen Kelimesinin Doğru Hecelenmesi

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Türkçede yanlış hecelenen kelime grupları içerisinde Başöğretmen geliyor. Heceleme yaparken mutlaka gerekli harf grupları üzerinden ayırmak ve bunu akılda tutmak çok önemlidir.

‘Ba-şöğ-ret-men’ (Yanlış)

‘Baş-öğ-ret-men’ (Doğru)

Bu şekilde yukarıdaki gibi doğru ve yanlışı ayırt etmek suretiyle, başöğretmen kelimesinin doğru hecelemesi yapılabilir. Aynı zamanda heceleme ile beraber okuması yapılırken, her hece arasında bir boşluk bırakmak önemlidir. Böylece doğru şekilde heceleme hem yazımı hem de okunuşu üzerinden ele alınabilir. Diğer yandan bu kelime grubu birleşik olarak yazılır ve aynı şekilde heceleme işlemi yapılır.