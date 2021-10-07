Basmakalıp ne demek, ne anlama geliyor? Basmakalıp kelimesinin anlamı nedir? TDK'ya göre sözlük anlamı...

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Basmakalıp kelimesi önemli kelime türlerinden bir tanesidir. Basmakalıp kelimesinin anlamı Türk Dil Kurumu içinde yer almaktadır.

Basmakalıp Kelimesinin Türk Dil Kurumu İçindeki Anlamı Nedir?

Basmakalıp kelimesi Türkçede bilinen ve kullanılan sözcüklerden bir tanesi olmaktadır. Basmakalıp kelimesinin anlamı Türk Dil Kurumu içerisinde mevcuttur. Türk Dil Kurumu'na göre basmakalıp kelimesinin anlamı şu şekilde olmaktadır:

Özgünlüğü bulunmayan, değişiklik göstermeyen, bilinen bir şeyi tekrarlayan, klişe, harcıâlem

Şeklinde ifade edilmektedir.

Basmakalıp Kelimesi Nasıl Yazılır?

Basmakalıp kelimesinin yazılış biçimi sıklıkla karıştırılmaktadır. Genel olarak bu kelimenin ayrı bir şekilde yazıldığı düşünülse de esasen birleşik yazılışı doğru olmaktadır. Bu sebepten dolayı “basmakalıp” biçiminde yazılması gerekmektedir.