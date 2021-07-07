TÜBİTAK Fen Lisesi’ne büyük ilgi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı arasında "Bilimsel Araştırma, Girişimcilik ve Gençlerde Bilimsel Farkındalığın Artırılmasına İlişkin İş Birliği Protokolü"nün imza töreni bakanlar Varank ile Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun katılımıyla gerçekleştirildi.

Varank, buradaki konuşmasında, protokolle bilimin ışığında, gençlik ve spor alanındaki nitelikli Ar-Ge projelerinin sayısını artırmayı ve bu alanda yetkin insan kaynağını daha da geliştirmeyi amaçladıklarını söyledi.

Protokol sayesinde çok boyutlu iş birliği mekanizmaları geliştireceklerini dile getiren Varank, bunların başında gençlere ve spora yönelik Ar-Ge çalışmalarının, TÜBİTAK'ın Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projeleri Destekleme Programı kapsamına alınmasının geldiğini anlattı.

Varank, bakanlıkların belirleyeceği önceliklere göre Gençlik ve Spor Çağrı Programı'nı hayata geçireceklerine işaret ederek, bu çağrılara başvurup başarılı bulunan projeleri yüzde 50 eş finansman modeliyle destekleyeceklerini, 2023'e kadar her yıl yeni bir çağrı açmayı planladıklarını bildirdi.

İkinci olarak, TÜBİTAK'ın Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini Destekleme Programı kapsamında, kurumların gençlik ve spor alanındaki projelerini destekleyeceklerini belirten Varank, burada da aynı finansman modeliyle çalışacaklarını kaydetti.

SPOR VE GENÇLİK ALANINDA DA 'TURCORN'LAR ÇIKABİLİR

Varank, üçüncü iş birliği alanının girişimcilik olacağını ifade ederek, "TÜBİTAK Bireysel Genç Girişimci Programı (BİGG) kapsamında girişimcilerimizin spor teknolojilerine yönelik yenilikçi fikirlerini ticarileştirmelerini destekleyeceğiz. Bu yöntemle, yapay zeka, robotik ve yaşam bilimleri gibi teknolojilerin spor alanında kullanımını teşvik edeceğiz. Böylece ciddi bir katma değer sağlamayı ve sporun gelişimini hızlandırmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Son dönemde Türkiye'den milyar doların üzerinde değerlemeye sahip girişimcilerin çıktığını anımsatan Varank, spor ve gençlik alanında da verilen desteklerle yakında yeni "Turcorn"ların görülebileceğine inandığını söyledi.

Varank, bu kapsamda, firmaları güçlendirmek ve motive etmek amacıyla spor teknolojileri başlığı altında her yıl seçilecek başarılı 5 girişimciye 1 milyon lira ödül verileceğini bildirdi.

4'üncü olarak, TÜBİTAK'ın 3 ayrı destek programı çerçevesinde gençlik ve spor alanında nitelikli Ar-Ge personelinin yetiştirilmesinin önünü açacakları bilgisini veren Varank, şunları kaydetti: "Uluslararası Lider Araştırmacılar Programı ile Gençlik ve Spor Bakanlığımızın katkılarıyla gençlik ve spor konularında çalışan uluslararası anlamda başarı yakalamış araştırmacıları, bilim insanlarını Türkiye'ye davet edeceğiz. Bu bilim insanları bir yandan araştırmalarını ülkemizde sürdürürken diğer yandan doktora öğrencileri yetiştirecekler. Böylece spor ve gençlik konularında çalışan yurt dışındaki parlak beyinlerimizi de tersine beyin göçüyle tekrar memleketimize kazandırmış olacağız."

Varank, 5'inci olarak gençlerin kişisel, bilimsel ve sosyal gelişimlerine katkı sağlayacak faaliyetleri çeşitlendirip güçlendireceklerini vurguladı. TÜBİTAK'ın bilim söyleşileri, popüler bilim dergileri ve kitaplarının yurdun her köşesine ulaşması için çalıştığını belirterek, protokolle Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı yurtlar, gençlik merkezleri ve gençlik kamplarını da sürece dahil edeceklerini dile getirdi.

Varank, gençler için attıkları bu adımların büyük ve güçlü Türkiye yolunda önemli görevler icra edeceğine dikkati çekerek, “Bunlar, teknolojik ve ekonomik bağımsızlığımızın teminatı olan Milli Teknoloji Hamlesi'ni gerçekleştirecek insan kaynağının yetiştirilmesinde önemli bir rol oynayacak.” değerlendirmesine bulundu.

GÖKYÜZÜ GÖZLEM ŞENLİKLERİNİ YAYGINLAŞTIRACAĞIZ

Gençlerin önünü açacak adımlar atmanın en önemli önceliklerinden olduğunu ifade eden Varank, bu kapsamda yürütülen Deneyap Teknoloji Atölyeleri ve TEKNOFEST gibi çalışmaları anlattı. Varank, bu yıl başlattıkları TÜBİTAK Fen Lisesine de değinerek, şöyle konuştu: "2-4 Temmuz'da okulumuz için başvuruları toplamıştık. Hamdolsun büyük bir ilgiyle karşılaştık. 90 kişilik kontenjana yüzde 1’lik dilimden 3 bine yakın başvuru oldu. İnanıyorum ki bu okul, dünya çapında değer gören, dünya çapında ses getiren bilim insanlarını mezun edecek bir okul olacak ve önemli başarılara imza atacak."

Her yıl Türkiye'nin en büyük teleskobunun yer aldığı 2 bin 50 rakımlı Antalya-Saklıkent'te Gökyüzü Gözlem Şenliği düzenlediklerini anımsatan Varank, geçen yıl salgın nedeniyle gerçekleştirilemeyen şenliğe bu sene uluslararası bir statü kazandıracaklarını bildirdi.

Varank, 12-15 Ağustos'ta düzenlenecek şenliğin Milli Uzay Programı'na da katkı sunacağını dile getirdi. Etkinliğin astronomi, havacılık ve uzay alanlarına ilgi duyan gençler için bulunmaz bir fırsat olduğunu söyleyen Varank, gözlem şenliklerini Erzurum ve Diyarbakır başta olmak üzere gözlem yapılabilecek diğer şehirlere de yaymak istedikleri bilgisini verdi.

GENÇLERİN ÖNÜNÜZÜ AÇMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Varank, gençleri ümitsizliğe sevk ederek, onların hayallerine ket vurmaya çalışanlar olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti: "Geçenlerde Cumhurbaşkanı Yardımcımız Fuat Oktay, 'Uçan arabalarda dünya liderliğine oynayan bir Türkiye olacak.' dedi. Bunun üzerine yine bilindik grup, bu sözle alay etmeye kalktılar. Cumhurbaşkanı Yardımcımızın ifadesini tekrarlıyorum, Türkiye kendine inanmış, ufku samanyolu galaksisi kadar geniş, çalışkan gençleriyle uçan arabalarda da dünya liderliğine oynayacak. Nasıl ki insansız hava araçlarındaki başarımız tüm dünyanın gündemindeyse tüm yenilikçi alanlarda da iddiamızı kanıtlayacak başarı hikayelerini gençlerimizle birlikte yazacağız. Ufku samandan öteye geçemeyen muhalefet inansa da inanmasa da yazacağız."

Türkiye'nin İHA teknolojisinde zirveyi yakalamış durumda olduğunu ifade eden Varank, "Şu anda çalıştığımız projelerden biri İHA'larımızı TCG Anadolu havuzlu çıkarma gemimize indirip kaldırabilmek. Bir manada kendimizin insansız hava araçları uçak gemisini yapabilmek. Bunu başardığımızda dünyadaki tek ülke olacağız ve dünya bize gıptayla bakmaya devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.

Varank, son dönemde, ana muhalefet partisinin gençler üzerinden bir propaganda yürüttüğünü belirterek, şunları söyledi:

"Gençlerin yurt dışı ilgisini, ülkemize olan inançsızlık gibi göstermeye çalışıyorlar. Ülkemizin gençlerinin, bilim insanlarının yurt dışında gerek eğitim gerekse iş tecrübesi anlamında deneyim kazanmak istemeleri rahatsız olunacak bir husus değil. Önemli olan akıllarının bir köşesinde ülkelerinin olması, bu ülke, güzel topraklar ve millet için katma değer oluşturmayı unutmamalarıdır. Hem böylelikle, bizdeki gibi ufku ve vizyonu dar bir muhalefetin dünyanın hiçbir yerinde olmadığını da görmüş olurlar. Yurt dışındaki bilim insanlarını gönüllü elçilerimiz olarak görüyoruz. Onların başarılarını gururla takip ediyoruz. Bizdeki ana muhalefet lideri, sosyal medyada stok fotoğraflar kullanarak gençleri etkileyeceğini sanıyor. Bunların gençlere yönelik hassasiyeti işte bu kadar sahte.”

Gençlerle her alanda birlikte olmaya devam edeceklerini vurgulayan Varank, "Gençlerimizden beklentimiz, bundan önceki nesillere sunulmayan imkanları sahiplenerek katma değere dönüştürmeleridir. Biz sizin önünüzü açmaya, imkanlarınızı artırmaya devam edeceğiz" dedi.

Konuşmaların ardından bakanlar Varank ile Kasapoğlu iş birliği protokolünü imzaladı.