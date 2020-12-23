Başkomiser nedir, ne iş yapar ve nasıl olunur? Başkomiser olma şartları, maaşları ve iş imkanları

Başkomiser, emniyet birimlerinde çalışan ve bulunduğu şubenin görevlilerinden sorumlu olan geniş yetkileri olan kişidir. Alt rütbelerdeki çalışanlardan sorumlu olan başkomiser polislik rütbelerinde genel olarak emniyet amiri ile komiser arasında yer almaktadır.

Başkomiser Nedir?

Başkomiser emniyet güçlerinde en üst rütbelerden birine sahip olan kişidir. Emniyet birimleri arasında bir şubenin alt rütbede çalışanların çalışma şartları gibi pek çok sorumluluklarını üstlenen kişiye başkomiser denilmektedir. Ayrıca başkomiserin yetkisi de oldukça geniştir. Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde başkomiserler kritik ve çok önemli bir görev üstlenirler. Buna göre başkomiser biriminde yapılan tüm çalışmayı kontrol ederek bu konuda üst birime bilgi akışı sağlar. Aynı zamanda karakol ve ya şubelerde rütbesi gereği başkomiserin yetki alanı da oldukça geniştir.

Başkomiser Ne İş Yapar?

Emniyet birimlerinde çalışan başkomiser görev yaptığı karakol ve ya şubedeki işleyişi kontrol eder. Buna göre oradaki personellerden de sorumlu olur. Ayrıca bağlı oldukları kurumlarda işlerin doğru bir şekilde yürümesi için çalışmalar yaparlar. Başkomiser emniyet güçlerinin vatandaşlar ile koordineli bir şekilde çalışması için destek olur. Aynı zamanda vatandaşların emniyet güçlerine bağlı hizmetlerden hızlı ve doğru bir şekilde yararlanmalarını sağlarlar. Başkomiser genel anlamda şubedeki eksikleri tespit ederek bunların da giderilmesini sağlamaktadır.

Başkomiser Nasıl Olunur?

Başkomiser olabilmek için belli başlı koşulları yerine getirmek gerekir. Önce lise eğitimi tamamlanmalı ve hemen ardından dört yıllık bir lisans bölümünde okunmalıdır. Bu eğitimleri tamamlayan kişiler polislik eğitimine katılırlar. Polislik eğitimlerinden de başarı ile geçen kişiler belirli sınavları da başarılı bir şekilde geçtikten sonra başkomiser olabilirler. Bunun için Polis Meslek ve Eğitim Merkezi ile birlikte Polis Meslek Yüksekokulunu bitirmek gerekir. Bu bölümleri bitiren polis memurları iki yıl içinde de komiser yardımcılığı sınavına girmeye hak kazanırlar. Bunun yanı sıra başkomiser olmak için de Polis Akademisi'ni bitirmek gerekir.

Başkomiser Olma Şartları Nelerdir?

Başkomiser olabilmek için belli başlı şartları yerine getirmek lazım.Özellikle Polis Meslek Eğitim Merkezi ve ya Polis Meslek Yüksekokullarından mezun olunmalıdır. Bunun hemen ardından ise sırası ile rütbe alınır. Öncelikle polis memuru olunur. Sonra komiser yardımcısı, komiser olunur. Daha sonra ise başkomiser olmaya hak kazanılır. Başkomiser olmak için polis hukuku, disiplin hukuku, silah ve ateş bilgisi, resmi yazışma kuralları, poliste uygulamalı durum eğitimi ve toplumsal olaylara müdahale gibi dersleri almak gerekir.

Başkomiser'in Görevleri Nelerdir?

Başkomiserlerin belli başlı görevleri bulunur. Başkomiser kendi biriminde yapılan tüm çalışmaları üst rütbesinde bulunan amirlerine rapor eder. Ayrıca tüm planlar ve ihtiyaç listesi de bağlı bulunan amire sunulur. Bunun yanı sıra başkomiser sorumlusu olduğu kurumun bir yıllık genel ekonomik bütçesini de tamamlar. Başkomiserin en önemli görevlerinden birisi de alt rütbesinde bulunan polis memuru, komiser ve komiser yardımcılarının çalışma şartları kontrol edilir. Karakol ve sahadaki güvenlik ile teçhizat durum denetimleri de belli periyotlarda yapılır.

Başkomiser Maaşları Ne Kadar?

Başkomiser maaşları çalışılan alan ve çalışma süresine göre değişiklik gösterir. Özellikle göreve ilk başlayan başkomiser 3 bin 500 lira maaş alır. Ortalama maaş 6 bin 350 liradır. Ayrıca başkomiser için en yüksek maaş 10 bin 550 lira olarak belirlenmiştir.

Başkomiser İçin İş İmkanları Nelerdir?

Başkomiser emniyet genel müdürlüğü bünyesinde bulunan pek çok birimde çalışabilir. Belli aşamaları geçen kişiler başkomiserliğe kadar yükselebilir.