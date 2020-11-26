Baskı Sanatları Bölümü nedir ve mezunu ne iş yapar? Bölümü olan üniversiteler, dersleri ve iş imkanları

Baskı sanatları bölümü, ülkemizde sanat alanına ilgi duyan kişilerin sık bir şekilde tercih ettikleri bölümlerden biri olmaktadır. Genel olarak akılda kalıcı görsellerin ortaya çıkmasını sağlayan bir bölümdür.

Baskı Sanatları Bölümü Nedir?

Baskı Sanatları bölümü, günümüz teknolojisinde özellikle bazı bir takım ürünlerin meraklısına tanıtımları konusunda ortaya çıkarılmakta olan baskılı ürünlerin akademik bir boyutta temel sanat faaliyetlerine uygun olacak bir şekilde incelenmesidir. Ayrıca baskı sanatları; genel olarak akılda kalıcı, temelde göze hitap etmekte olan, çağdaş sanat anlayışına da uygun ve de yaratıcı görsellerin ortaya çıkmasını amaçlamaktadır.

Baskı Sanatları Bölümü Eğitim Nasıldır?

Baskı Sanatları bölümü, üniversitelerde Güzel Sanatlar Fakülteleri kapsamında bir eğitim verilmekte olan ve sadece özel yetenek sınavı ile birlikte aday öğrenciler kabul eden dört yıllık bir lisans bölümü olmaktadır. Söz konusu olan özel yetenek sınavı hemen hemen her üniversitenin kendi internet sitesinden duyurulmaktadır. Sınava girmek isteyen aday öğrenciler üniversitelerin duyurularını takip etmek ile bireysel olarak bir yükümlülüğe de sahiptir.

Baskı Sanatları Bölümünün Dersleri Nelerdir?

Baskı sanatları bölümünün dersleri genel olarak özel yetenek sınavlarını başarı ile geçmiş aday öğrencilerin gireceği derslerdir. Bu dersler aşağıdaki gibidir.

Temel Baskı resim Eğitimi,

Artistik Perspektif,

Mitoloji ve İkonografi,

Kağıt Üretimi ve Kağıt Yöntemleri,

Özgün Baskı ve de Desen,

Elek Baskı Teknikleri,

Modernizm ve de Postmodernizm,

Serigrafi,

Dijital Baskı Teknikleri,

Endüstriyel Baskı Teknikleri,

Gravir,

Litografi,

Fikir ve de Sanat Eserleri Hukuku dersleri gibi pek çok dersten toplamda 8 yarıyıllık eğitim süresi boyunca sorumlu olacaklardır. Bu dersleri başarılı bir şekilde tamamlayan öğrenciler Baskı Sanatları Bölümleri Lisans Diploması elde etmeye de hak kazanırlar.

Baskı Sanatları Bölümü Mezunları Ne İş Yapar?

Günümüzde teknoloji ve de ürünlerinin ilerlemesi ile birlikte ortaya çıkmış olan ürünlerin de yardımıyla, genel çağdaş görseller üretip iletişime katkı da sağlamaktır.

Baskı Sanatları Bölümü Mezunları İş Olanakları Nelerdir?

Baskı sanatları bölümü mezunları olan sanatçılar genel kariyer seçeneklerinin konusunda birbirinden farklı olan yollar izleyebilirler. Genelde bir mezun dilediği zaman serbest sanatçı olarak da iş hayatına atılabilir ve de kişisel eserlerini üreterek, kitlelerin beğenisine sunmayı da tercih edebilirler.

Diğer bir yandan baskı sanatçıları bölümü iş olanakları aşağıdaki gibidir.

Bunlar;

Sanat Danışmanı,

Akademisyen,

Öğretmen (Pedagoji Formasyonu ile) çok çeşitli kariyer tercihlerinde de bulunabilirler.

Ev dekorasyonu konusunda da ürünler ortaya koyan çeşitli bazı firmalarda yer almayı da tercih edebilirler. Ayrıca söz konusu olan kariyer imkanlarından genel devlet kurumlarında istihdam olanaklarından da faydalanmak amacı ile Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSS)’ndan elde edilecek sonuç aday için belirleyici olacaktır. Baskı Sanat Bölümünden mezun herkes Baskı Sanatçısı Unvanını da almaktadır.

Bu bölümden iyi bir şekilde mezun olan öğrenciler, genelde çoğaltma yolu ile birlikte uygulanan tüm baskı tekniklerini kullanmayı da öğrenirler. Ayrıca çalıştıkları alanlarda öğrendiklerini uygulamalı olacak bir şekilde kullanırlar. Buna ek olarak bu bölümden mezun olan aday öğrenciler özellikle basım yayın ve de özel reklam kuruluşlarında pek çok çeşitli departmanlarda iş bulabilirler. Bu seçenek kişinin genel yeteneğine bölgenin ekonomik durumuna bağlı olup alandan mezun olan öğrenciler, kendini iyi İ şekilde geliştirmiş olması gerekmektedir.

Baskı Sanat Bölümünde Gerekli Nitelikler Nelerdir?

Baskı sanat bölümünde gerekli olan nitelikler vardır. Bunlar; bu bölümde okumak, bu bölümden mezun olmak ve de bu alanda çalışmak istemekte olan kişiler ilk olarak öncelikle sanat tarihi ve de resme ilgi duymaları gerekmektedir. Ayrıca bunun dışında bu kişiler genel anlamda akademik yeteneklerinin de iyi olması, araştırma ve de gözlem yapabilmesi, yetenekli ve ya yaratıcı olmaları da gerekmektedir. Bu nedenle baskı sanat bölümü günümüz koşullarından en çok sevilen ve tercih edilmekte olan bölümler arasında yer almaktadır. Baskı sanat bölümü zevk ile yapılacak tam bir sanatçılık bölümüdür.