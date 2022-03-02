Baskı ne demek, ne anlama gelir? TDK'ya göre baskı kelimesinin anlamı

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Baskı kelimesi günümüzde oldukça fazla kullanılan kelimelerden birisi olarak ifade edilebilir. Baskı kelimesi, isim olarak kullanılmakta olan bir kelime olma özelliğine sahiptir. Baskı kelimesinin, bir şeyin üzerine güç kullanma işi olarak ifade edildiğini söylemek mümkündür.

Baskı Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Baskı kelimesi kullanılan cümleye göre farklı anlamlar taşımaktadır. Baskı kelimesinin temel anlamı, bir maddeyi sıkıp ezen alet, pres manalarına geldiğini söylemek mümkündür. Baskı kelimesi, bir eserin basılış biçimi veya durumu olarak da ifade edilebilir. Baskı kelimesinin aynı zamanda hak ve özgürlükleri kısıtlayarak, zor durumda bulundurma durumu anlamına geldiğini söylemek mümkündür.

TDK'ya Göre Baskı Kelimesinin Anlamı

Türk dil kurumuna göre baskı kelimesi, kullanılan cümlelere göre farklı anlamlara sahip olabilmektedir. Baskı kelimesi Türk dil kurumuna göre, bir şey üzerine güç kullanma işi olarak ifade edilebilmektedir. Baskı birçok farklı anlama gelmekte olan bir kelime olma özelliğine sahiptir. Aynı zamanda baskı, bası sayısı manasına da gelen bir kelime olarak ifade edilebilir. Baskı kelimesinin bir maddeyi sıkıp ezen alet olduğunu söylemek de mümkündür.