Baskı Balata Nedir? Arabada Baskı Balata Bittiği Nasıl Anlaşılır

Araçların en önemli parçalarından birisi de debriyajdır. Debriyaj parçalarından olan baskı balata en önemli parçalardan birisidir. Sürücülerin baskı balata hakkında detaylı bilgiye sahip olması ise oldukça önemlidir.

Baskı Balata Nedir?

Motordan gelen gücü aktarma organlarına iletilmesi için günümüzde aktif şekilde kullanılan araç parçalarından biri baskı balatadır. Özellikle baskı balata bakımına özen gösterilmesi gereken bir parçadır.

Baskı balata bakımında özen gösterilmesi ise çok hızlı biter. Buda sürücüler için büyük bir soruna neden olur. Bakım bütçelerine de etkisi oldukça fazla olabilir. Bunun sebebi değişim ücreti ve parçanın pahalı olmasıdır. Debriyaj kullanıldığı zaman motor ve vites arasındaki bağlantıyı kopyalayarak vitesin daha rahat bir şekilde değişmesini sağlar ve aracın boşta çalışmasına yardımcı olur.

Arabada Baskı Balata Bittiği Nasıl Anlaşılır?

Arabalarda baskı balata ömrü araçlara göre değişmektedir. Özellikle markasına, modeline ve motor kullanımına göre de baskı balata ömrü değişebilir. Baskı balataların bittiğini anlamak ise oldukça önemlidir. El freni kaldırılıp araç sürülmeye çalışıldığı zaman güçlü bir çekiş var ise ve pedal kavraması ortalarda ise baskı balata sağlam demektir. Bunun dışında çekiş gücünde eksilme, yakıt tüketiminde yükselme ve araçların kalkışında bir titreme var ise baskı balatanın bittiği anlaşılabilir.

Baskı balata değişiminde sürücüler kalitesi düşük yedek parçalardan uzak durması gerekmektedir. Bunun dışında tamir edilmiş balatalar kullanılmamalı ve işi tarafından uzman olan kişiler tarafından baskı balatalar değiştirilmelidir.