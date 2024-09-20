Basketbol Spor Lisesi için imzalar atıldı... ‘Yeteneğe göre eğitim hayalimdi'

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Türkiye Basketbol Federasyonu, T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı ve T.C. Milli Eğitim Bakanlığı arasında “İstanbul TBF Basketbol Spor Lisesi” iş birliği protokolü imzalandı. Protokole göre Zeytinburnu'nda Basketbol Gelişim Merkezi kapsamında yer alan tematik spor lisesinde hem akademik hem de sportif eğitim verilerek çocuklar genç yaşlardan itibaren yetiştirilecek.

İmza törenine katılan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin yeni okul ile ilgili şöyle konuştu:

HEM AKADEMİK HEM SPORTİF EĞİTİM

“Milli Eğitim Bakanlığı görevlerimden önce Gençlik ve Spor Bakanlığında bakan yardımcılığı görevi yürüttüm. Benim müsteşarlık döneminde peşinden koştuğum bir hayalim vardı. Türkiye eşi benzeri görülmemiş bir tesisleşme dönemi yaşarken; bunun içini doldurabilecek, akademik ve sportif eğitimi yan yana getirecek bir süreci yürütmenin MEB’in görevi olduğunu düşündüm. Bunu da hayal edip kendime görev edindim. 2014 yılında proje okul ile bu işe başladık. Çocuklarımızın yeteneklerine göre eğitim almalarını ve sportif olarak hizmet edebilmelerini hayal edindim. Bu alanda da müfredatlarını sportif anlamda geliştirebildiğimiz okullar açalım istedim. En başarılı örneği Ankara’daki voleybol lisemiz. Hemen ardından İstanbul’da Riva’da futbol lisesi açtık. Bugün Basketbol Federasyonu ile böyle bir çalışma yapmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum.

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ZEKİ, ÇEVİK VE AHLAKLI SPORCULAR YETİŞTİRECEĞİZ

Bu projelerimizle çocuklarımızı küçük yaşlardan itibaren alıp yeteneklerinin olduğu spor dallarında, o dalın kültürünü geliştirerek gençlerimize rol model olabilecek, yurt dışında ülkemizi temsil edecek, Mustafa Kemalin dediği gibi “zeki, çevik ve ahlaklı sporcular” yetiştirebileceğiz. Bu süreci çok önemsiyorum. Sağlıklı yürüyen tematik spor liseleri bünyesinde artık ortaokullar da açma eğilimindeyiz.

TEORİK OLARAK GÜZEL BİR KURGU

Programları federasyon tarafından hazırlanacak, Talim ve Terbiye Kurul’u onaylanacak. Çocuklarımıza başarı bursu ve harçlık ödemesi de yapılacak. Bu teorik olarak çok güzel bir kurgu. Doğru adımı doğru sonuçlarla yürütmek için çok detaylı çalıştık. Voleybol örneğinde olduğu gibi federasyonun sürekli sahip çıkacağı, burayı gözbebeği olarak göreceği bir tesis olmasını temenni ediyorum.”

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