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Basketbol Spor Lisesi için imzalar atıldı... ‘Yeteneğe göre eğitim hayalimdi'

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#Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin#Osman Aşkın Bak#İstanbul TBF Basketbol Spor Lisesi
Basketbol Spor Lisesi için imzalar atıldı... ‘Yeteneğe göre eğitim hayalimdi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 20, 2024 14:23

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, “Türkiye eşi benzeri görülmemiş bir tesisleşme dönemi yaşarken; bunun içini doldurabilecek, akademik ve sportif eğitimi yan yana getirecek bir süreci yürütmenin MEB’in görevi olduğunu düşündüm. Bunu da hayal edip kendime görev edindim” dedi. Bakan Tekin dün “İstanbul TBF Basketbol Spor Lisesi” İş Birliği Protokolü İmza Töreni’ne katıldı.

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Türkiye Basketbol Federasyonu, T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı ve T.C. Milli Eğitim Bakanlığı arasında “İstanbul TBF Basketbol Spor Lisesi” iş birliği protokolü imzalandı. Protokole göre Zeytinburnu'nda Basketbol Gelişim Merkezi kapsamında yer alan tematik spor lisesinde hem akademik hem de sportif eğitim verilerek çocuklar genç yaşlardan itibaren yetiştirilecek.
İmza törenine katılan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin yeni okul ile ilgili şöyle konuştu:

Basketbol Spor Lisesi için imzalar atıldı... ‘Yeteneğe göre eğitim hayalimdi

HEM AKADEMİK HEM SPORTİF EĞİTİM
“Milli Eğitim Bakanlığı görevlerimden önce Gençlik ve Spor Bakanlığında bakan yardımcılığı görevi yürüttüm. Benim müsteşarlık döneminde peşinden koştuğum bir hayalim vardı. Türkiye eşi benzeri görülmemiş bir tesisleşme dönemi yaşarken; bunun içini doldurabilecek, akademik ve sportif eğitimi yan yana getirecek bir süreci yürütmenin MEB’in görevi olduğunu düşündüm. Bunu da hayal edip kendime görev edindim. 2014 yılında proje okul ile bu işe başladık. Çocuklarımızın yeteneklerine göre eğitim almalarını ve sportif olarak hizmet edebilmelerini hayal edindim. Bu alanda da müfredatlarını sportif anlamda geliştirebildiğimiz okullar açalım istedim. En başarılı örneği Ankara’daki voleybol lisemiz. Hemen ardından İstanbul’da Riva’da futbol lisesi açtık. Bugün Basketbol Federasyonu ile böyle bir çalışma yapmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum.

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ZEKİ, ÇEVİK VE AHLAKLI SPORCULAR YETİŞTİRECEĞİZ
Bu projelerimizle çocuklarımızı küçük yaşlardan itibaren alıp yeteneklerinin olduğu spor dallarında, o dalın kültürünü geliştirerek gençlerimize rol model olabilecek, yurt dışında ülkemizi temsil edecek, Mustafa Kemalin dediği gibi “zeki, çevik ve ahlaklı sporcular” yetiştirebileceğiz. Bu süreci çok önemsiyorum. Sağlıklı yürüyen tematik spor liseleri bünyesinde artık ortaokullar da açma eğilimindeyiz.

TEORİK OLARAK GÜZEL BİR KURGU
Programları federasyon tarafından hazırlanacak, Talim ve Terbiye Kurul’u onaylanacak. Çocuklarımıza başarı bursu ve harçlık ödemesi de yapılacak. Bu teorik olarak çok güzel bir kurgu. Doğru adımı doğru sonuçlarla yürütmek için çok detaylı çalıştık. Voleybol örneğinde olduğu gibi federasyonun sürekli sahip çıkacağı, burayı gözbebeği olarak göreceği bir tesis olmasını temenni ediyorum.”

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Basketbol Spor Lisesi için imzalar atıldı... ‘Yeteneğe göre eğitim hayalimdi
‘ZİRVE ÖRNEKLERDEN BİRİ’
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ise imza töreninde, “Gerçekten güzel bir oluşum oldu. MEB ile birlikte öğrencilerimiz için yetenek taraması projesinde çocuklarımızı en az iki yeteneğe yönlendirmeye çalışıyoruz. Geleceğe hızla ilerleyen bir Türkiye var. Onlarca tesis yapıldı. Bunların zirve örneklerinden biri bu tesis. Avrupa’da benzeri yok. Spor bir endüstri olduğu için her bir birey önemli. Psikolojiden sosyolojiye çok farklı bir eğitim burada uygulanacak” dedi.
Basketbol Spor Lisesi için imzalar atıldı... ‘Yeteneğe göre eğitim hayalimdi
DÜNYA MARKASI OLMAK İÇİN ÖNEMLİ BİR ADIM
Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu da yapılan imza töreninin sadece bir tören değil spor ve eğitimi birleştiren devrimsel adımlardan biri olduğunu söyledi. Türkoğlu, “Spor lisesi, basketbolu sadece bir spor değil karakter gelişim aracı olarak gördüğümüz vizyonumuzun bir parçası. 1220 metrekare alanda, modern donanımlıyla 200 öğrenciye destek verecek ve antrenman imkanı sağlayacak bir okul aynı zamanda. Türk basketbolunu dünya çapında bir marka haline getirmeyi hedefliyoruz. Bunun için de önemli bir adım” diye konuştu.

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Basketbol Spor Lisesi için imzalar atıldı... ‘Yeteneğe göre eğitim hayalimdi

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#Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin#Osman Aşkın Bak#İstanbul TBF Basketbol Spor Lisesi

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