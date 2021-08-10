Basketbol Kaç Periyottur? Basketbol Maçı Süresi Ne Kadardır?

Başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere dünyanın birçok yerinde basketbol en önemli spor dallarından biridir. Tabii diğer spor dallarında olduğu gibi basketbol üzerinden de farklı kurallar ön plana çıkıyor. Özellikle periyot ve suresi merak edilen konular arasında gelmektedir.

Basketbol Kaç Periyottur?

Basketbol 10 dakikalık süreler içerisinde oynanan bir oyundur. Boyun içerisinde ise 2 periyot bulunur. 2 periyot üzerinden belirlenmiş bu süreler dahilinde basketbol oynanmaktadır.

Basketbol Maçı Süresi Ne Kadardır?

En merak edilen konular içerisinde basketbol spor dalının maç süresinin ne kadar olduğudur. 10 dakikalık süreler içerisinde periyotlarda halinde gerçekleşen basketbol, toplamda 40 dakika sürer. Özellikle her bir saniyenin dahi çok önemli olduğu bir spor dalı olması ile beraber, 40 dakika eksiksiz bir şekilde takımlar adına değerlendirilir. Hatta bu 40 dakika belirli zaman aralıklarında durdurulur ve tekrar devam eder.