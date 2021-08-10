Basketbol Kaç Kişiyle Oynanır? Basketbol Takımları Kaç Kişiliktir?

Kapalı spor salonlarında oynanan basketbol, en sevilen oyunlar içerisinde gelmektedir. Tabii diğer tüm spor dallarında olduğu gibi belli başlı bazı kurallar çerçevesinde oynanır.

Basketbol Kaç Kişiyle Oynanır?

Basketbolda her takım oyuna başlarken 5 kişiyle sahaya çıkar. Yani basketbol takımları 5 kişilik farklı mevkilerden oluşmaktadır. Aynı zamanda belirlenmiş olan yedekler ile beraber maç sonuna kadar oyuncu değişikliği gerçekleşebilmektedir.

Basketbol Takımları Kaç Kişiliktir?

En çok merak edilen konular içerisinde basketbol takımlarının kaç kişi olduğu geliyor. Bu doğrultuda basketbol takımlarının as oyuncuları 5 kişiliktir. Toplamda ise 12 kişi olan basketbol takımlarında, 7 kişi yedek olarak bekler. Oyun içerisinde ise sürekli olarak oyuncu değişikliği gerçekleşir. Saniyelerin bile önemli olduğu basketbol oyununda, özellikle ilk 5 oyuncunun mevkilerinin önemi çok büyüktür.