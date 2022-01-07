Başkaldırı nasıl yazılır? Başkaldırı kelimesi TDK'ya göre bitişik mi yazılır ayrı mı?

Baş kelimesinin içinde yer aldığı diğer birleşik isimler ve tamlamalar şu şekilde sıralanabilir: 1- Baş Göz Etmek 2- Baş Üstüne 3- Başkan 4- Başı Çekmek
5- Başlangıç 6- Baş Sağlığı 7- Baş Göz Etmek 8- Başı Darda
9- Baş Belası 10- Başa Baş
Başkaldırı Nasıl Yazılır?
Ayaklanma kelimesiyle eş anlamlı olan başkaldırı, isyan etmek ve mevcut kuralları değiştirmek için kargaşa çıkarmak anlamına gelir.
Bu kelimenin doğru yazılışı ise aşağıdaki gibidir:
BAŞKALDIRI
Başkaldırı Kelimesi TDK'ya Göre Bitişik mi Yazılır Ayrı mı?
Baş ve kaldırmak kelimelerinden oluşan başkaldırı, birleşik bir isimdir. Türkçede birleşik isimler ayrı değil bitişik yazılır.
BAŞKALDIRI - Doğru
BAŞ KALDIRI - Yanlış
Başkaldırı Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı
1- Osmanlı Devletinde Yeniçeriler birçok kez başkaldırmış ve devletin hem idari hem de ekonomik açıdan zayıflamasına neden olmuştur.
(Doğru Kullanım)
2- Yurttaki baş kaldırının ateşini fitilleyen Emrah ve arkadaşları oldu.
(Yanlış Kullanım)