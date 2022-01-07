Başkaldırı nasıl yazılır? Başkaldırı kelimesi TDK'ya göre bitişik mi yazılır ayrı mı?

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Baş kelimesinin içinde yer aldığı diğer birleşik isimler ve tamlamalar şu şekilde sıralanabilir: 1- Baş Göz Etmek 2- Baş Üstüne 3- Başkan 4- Başı Çekmek

5- Başlangıç 6- Baş Sağlığı 7- Baş Göz Etmek 8- Başı Darda

9- Baş Belası 10- Başa Baş

Başkaldırı Nasıl Yazılır?

Ayaklanma kelimesiyle eş anlamlı olan başkaldırı, isyan etmek ve mevcut kuralları değiştirmek için kargaşa çıkarmak anlamına gelir.

Bu kelimenin doğru yazılışı ise aşağıdaki gibidir:

BAŞKALDIRI

Başkaldırı Kelimesi TDK'ya Göre Bitişik mi Yazılır Ayrı mı?

Baş ve kaldırmak kelimelerinden oluşan başkaldırı, birleşik bir isimdir. Türkçede birleşik isimler ayrı değil bitişik yazılır.

BAŞKALDIRI - Doğru

BAŞ KALDIRI - Yanlış

Başkaldırı Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

1- Osmanlı Devletinde Yeniçeriler birçok kez başkaldırmış ve devletin hem idari hem de ekonomik açıdan zayıflamasına neden olmuştur.

(Doğru Kullanım)

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2- Yurttaki baş kaldırının ateşini fitilleyen Emrah ve arkadaşları oldu.

(Yanlış Kullanım)