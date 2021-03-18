Basireti Bağlanmak ne demek? Basireti Bağlanmak deyiminin anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Basireti bağlanmak deyimi çoğunlukla bir konu hakkında kişinin doğru düşünemediği durumlar ile ilgili kullanılmaktadır. Kişi anlık olarak olayı kavrayamaz ve sonuçlarını öngöremez. İşte böyle anlar için basireti bağlanmak deyimi kullanılır.

Basireti Bağlanmak Ne Demek?

Bir konu ile alakalı olarak kişilerin gerçeği ayırt edememesi ve yanılsama yaşaması durumunun anlatılması için basireti bağlanmak deyimi kullanılır.

Basireti Bağlanmak Deyiminin Anlamı (TDK)

Basireti bağlanmak deyimi kişilerin bir durum karşısında hızlı bir şekilde harekete geçemeyip karar verememesi durumlarında kullanılan bir deyimdir. Kişi konu ile alakalı kararsız kalır ve hızlı bir şekilde gerçeği göremez ve karar veremez.

Basireti Bağlanmak Örnek Cümle İçinde Kullanımı

O an basiretim bağlandı nasıl davranacağımı bilemedim.

Bu cümlede kişinin anlık yaşadığı kararsızlık sebebi ile hareket edemediği anlatılmaktadır.