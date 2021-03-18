Başının Etini Yemek ne demek? Başının Etini Yemek deyiminin anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Deyimler iletişimlerde duyguları ve düşünceleri karşı tarafa kısa bir ifadeyle aktarmayı sağlayan kalıplaşmış sözlerdir. Ayrıca deyim kullanmak iletişimi daha akıcı bir hale getirmektedir.

Başının Etini Yemek Ne Demek?

Başının etini yemek deyimi uzun bir süre ısrar etmek, bir konuda bıktırana kadar rahatsızlık verecek derecede istemek anlamına gelmektedir. Başının etini yemek deyimi isteği olana kadar ara vermeksizin konuşarak istediğini yaptırmaya çalışma eyleminde kullanılmaktadır.

Başının Etini Yemek Deyiminin Anlamı?

Başının etini yemek deyimi özellikle hiç aralıksız bir şekilde istediğinin olması için ısrar edilmesi için kullanılmaktadır. Ayrıca bir kişinin aynı konuda durup durup sürekli rahatsız edecek derecede konuşması durumunda başının etini yemek deyimi kullanılmaktadır.

Başının Etini Yemek Deyimi Örnek Cümle İçinde Kullanımı (TDK)

Deyimin anlamını pekiştirmek amacıyla örnek cümlelerin incelenmesi faydalı olmaktadır. Sizlere deyimin cümle içinde kullanım örneklerini derledik.