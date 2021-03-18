Başının Çaresine Bakmak ne demek? Başının Çaresine Bakmak deyiminin anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Başının çaresine bakmak deyimi birine söylendiğinde o kişiye artık yardım edilmeyeceği ve kendi işlerini kendisinin görmesini gerektiğini anlatmak için söylenmektedir. Eğer kişi kendi kendine bunu söylüyorsa o zaman kimseye ihtiyacı olmadığını ve kendi kendine halledebileceğini ifade etmektedir.

Başının Çaresine Bakmak Ne Demek?

Kimsenin yardımına ihtiyaç duymadan kişinin kendi kendine işini halledebileceği anlamı ile kullanılmaktadır. Bir iş ila alakalı olarak kişi kimseden yardım istemez ve bu işi tek başına halledebilir.

Başının Çaresine Bakmak Deyiminin Anlamı (TDK)

Başı dertte olan bir kimse yardımı almadan bu işten kendi kendine kurtulabilir anlamında kullanılmaktadır. Kişi tek başına bir işi halledebilir demektir.

Başının Çaresine Bak Örnek Cümle İçinde Kullanımı

Artık çocuk değilsin başının çaresine bakmalısın.