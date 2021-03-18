Başından Savmak ne demek? Başından Savmak deyiminin anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Başından savmak deyimi bir kişiden yardım istediğiniz zaman o kişinin sizinle yüzeysel ilgilenmesi ya da ilgilenmemek için bahane üretmesi sebebi ile söylenen deyimdir. Deyimler genelde mecaz anlamları ile kullanılırlar. Başından savmak deyimi de mecaz anlamı ile kullanılan bir deyimdir.

Başından Savmak Ne Demek?

Başından savmak deyimi kişilerin bahaneler ardına gizlenerek yardım istendiğinde geri çevirme durumudur. Böyle bir durumda ya kişi sizinle ilgilenemeyecek kadar meşguldür ya da gerçekten ilgilenmek istemiyordur.

Başından Savmak Deyiminin Anlamı (TDK)

Kişilerin yardım etmeleri gereken durumlarda bir iş ile yüzeysel ilgilenmesi veya ilgilenmemek için bahane araması durumlarında söylenen bir sözdür.

Başından Savmak Örnek Cümle İçinde Kullanımı

Beni başından savmak için gereksiz bir sürü bahane sıraladı.