Başından Aşağı Kaynar Sular Dökülmek deyiminin anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Başından aşağı kaynar sular dökülmek deyimi şaşırtıcı olaylarda ve beklenmedik durumlarda bulunduğumuz durumu anlatmak amacı ile kullanılan bir deyimdir. Başından aşağı kaynar sular dökülmek deyimi vücudun sıcak ter basmasını ifade eder. Olumsuz durumdan dolayı insan neye uğradığını şaşırır.

Başından Aşağı Kaynar Sular Dökülmek Deyiminin Anlamı Nedir?

Çok kötü, üzücü, sıkıntı verici ya da utandırıcı bir olay karşısında vücudunu ter basmak, ürpermek anlamlarında kullanılan bir deyimdir. Beklenmedik bir olayla karşılaşınca neye uğradığını şaşırmak anlamında kullanılan bir deyimdir.

Örnek Cümle İçinde Kullanımı (TDK)

Yaptığı yemeği kapatmayı unuttuğu için yemeğin yandığını görünce başından aşağı kaynar sular döküldü.