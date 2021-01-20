Basınç sensörü nedir ve ne işe yarar? Basınç sensörü çeşitleri ve kullanım alanları

Sensörler, üretim alanından kontrol sistemine kadar pek çok alanda kullanılıyor. Bu sayede sensörler aracılığı ile veriler alınır ve kontrol edilir.

Basınç Sensörü Çeşitleri ve Kullanım Alanları

Sıcaklık, basınç ve pozisyon gibi fiziksel değerlerin anlamlı değerler olabilmesi için niceliklerinin belirlenmesi ve ölçülmesi gerekir. Bu ölçümlerin yapılıp anlamlı değerler belirlenmesini sağlayan cihazların ismine ise basınç sensörleri deniyor. Basınç sensör ölçtüğü fiziksel büyüklüğü digital bir sinyalle dönüştürülür.

Sensör Çeşitleri ve Kullanım Alanları

Gerinin ölçer basınç sensörü: Bu basınç sensöründe ölçüm, esnek bir diyagrama uygulanan basınç direnç değişimine neden olduğu için gerçekleşir. Gerinin ölçer, basınç sensörlerinde, barometrelerde, medikal ürün teknolojilerinde ve hidrostatik seviye ölçümlerinde de kullanılır. Dinamik basınç eğilimi olan yerlerde rahatlıkla kullanılabilirken sıcaklık ve nemden de oldukça etkilenir.

Kapasitif Basınç Sensörleri: Kapasitans değişimine göre ölçüm yapılır. Sensör yapısı içinde bulunan kapasitif özellikli diyafram, üzerine uygulanan basınç işlemi ile esneme yapar. Diyafram esneme hareketi yaptığı zaman iki kapasitif özellikli mesafe arasında bulunan mesafe değişir. Buna bağlı olarak kapasitans da değişir. Diyaframa uygulanan basınç, kapasitans değişimine neden olur. Aralarındaki mesafe azaldıkça kapasitans değeri artar. Mesafe arttıkça kapasidtans azalır. Kapasitans değeri anlamlı bir basınç değeri ortaya çıkarmak için yani çıkış gerilimi ortaya çıkartmak için tank devresi ya da alternatif akım devresi kullanılır.

Kapasitif Fark Basınç Sensörü: Kapasitif fark basınç sensörünün çalışma mantığı aslında kapasitif basınç sensörü ile aynıdır. Yapısı sayesinde karşılıklı iki diyafram üzerine uygulanan diyafram sonucunda da esnerler. Sensörün içinde hareket edebilen algılayıcı diyafram, iki taraftan da uygulanan basınçların farkına göre esneme yapar.

Piezoelektrik Basınç Sensörü: Piezoelektrik basınç sensörü, piezoelektrik etkisine dayanarak prensip ile ölçüm yapar. Piezoelektrik etkisi ile belirlenen maddelere uygulanan basınç ya da kuvvet malzeme üzerinde düşük seviyelerde indüklenmesine yol açar. Piezoelektrik basınç sensörleri, dinamik ölçüm noktalarında daha çok tercih edilir.

Hızlı basınç değişimlerini algılayabilecek bir özelliğe sahiptir. Bu basınç türünün kullanıldığı bir diğer alan ise, otomotiv sektörüdür. Genellikle de küçük deformasyonlarını ve motor parçalarındaki hataları bulmak için kullanılır. Kristal malzemelere uygulanan basınç geri çekildiği zaman gerilim indüklemesi biter. Yapısı sayesinde çıkış gerilimi üretmek için herhangi bir dış beslenmeye de ihtiyaç duymaz.