Başına Kakmak ne demek? Başına Kakmak deyiminin anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Başına kakmak deyimi genelde bir kişinin yaptığı yanlışların sürekli yüzüne vurulması olarak ifade edilebilir. Cümlede doğru bir şekilde kullanımının sağlanması açısından başına kakmak deyiminin mecaz anlamının öğrenilmesi oldukça önemlidir.

Başına Kakmak Ne Demek?

Birine bir iyilik yapılması durumunda bunun sürekli olarak dile getirilmesi başına kakmak deyimi ile anlatılır. Kişiler böyle durumlardan rahatsızlık duyarlar ve bu şekilde bir tavır doğru bir tutum değildir.

Başına Kakmak Deyiminin Anlamı (TDK)

İnsanlar birilerine yardım ettikleri zaman bu yardımı sürekli dile getirirlerse bu başa kakma olur. Başka bir ifadesi de biri istemeden bir hata yaptığında karşı taraf bunu sürekli anlatırsa bu da başa kakma deyimi ile anlatılabilir.

Başına Kakmak Örnek Cümle İçinde Kullanımı

Yaptığın iyilikleri sürekli başıma kakacaksan artık bana yardımcı olmanı istemiyorum.