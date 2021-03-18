Başına Çorap Örmek ne demek? Başına Çorap Örmek deyiminin anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Başına çorap örmek deyimi ifade bakımından enteresan bir deyimdir. Baş için çorap örülmeyeceği için tersine bir anlatım yoluyla birçok şey anlatılmaya çalışılmaktadır.

Başına Çorap Örmek Ne Demektir?

Başına çorap örmek bilerek ya da bilmeyerek zarar vermek ya da karşısındakini üzmek amacıyla yapılan faaliyetlere denilmektedir. Başına çorap örmek olmayacak işleri başına getirmek tabirinin kısa yoldan anlatımıdır.

Başına Çorap Örmek Deyimi Ne Anlama Gelmektedir?

Başına çorap örmek deyimi planlayarak yahut gizli bir şekilde karşısındaki kişilere zarar veren kişilerin yaptığı işler için kullanılan bir deyimdir. Başına çorap örmek deyimi sonu belirsiz işlere karıştırmak kişiyi zorlanacağı şekilde mağdur etmek anlamına gelmektedir.

Başına Çorap Örmek Deyiminin Cümle İçinde Kullanımı

Sürekli yaşlı kadına yardım ettiğini söylüyordu meğer başına çorap örmüşler.

Aşık olmak tehlikelidir güvenilmez birine olan aşk insanın başına çorap örer.

Ona her şey yolunda deyip o esnada başına çoraplar örmüş kandırarak elindeki parayı da almışlar.