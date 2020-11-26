Basın Ve Yayın Bölümü nedir ve mezunu ne iş yapar? Bölümü olan üniversiteler, dersleri ve iş imkanları

Basın ve yayın bölümü kişilere içerik oluşturmaya yardımcı olan ve haber hazırlayan bir akademik bölümdür.

Basın ve Yayın Nedir?

Basın ve yayın bölümü bu tarz organlarda görev alacak olan elemanların yetiştiği bir bölümdür. Kişiler bu bölümde dört yıl boyunca okuyabilirler. Basın ve yayın bölümü haberlerin kaynaklarının doğrulanması ile başlayan bununla beraber içerikleri belirli bir kurala göre hazırlayarak kişilerin net haber almasına yardımcı olmaktadır. Aynı zamanda da bu bölüm kişilere doğru haberler hazırlamaya yardımcı olmaktadır. Basın ve yayın bölümü, yazılı bir basın olduğundan oldukça dikkat edilmesi gereken ve önemli bir bölümdür. Bununla beraber bu yerler dergi, kitap, haber, gazete veya internet sitesi haberleri gibi çeşitli alanlara ayrılmaktadır.

Basın ve Yayın Bölümünün Amacı Nedir?

Basın ve yayın bölümü basılı yayında yazılan içeriklerin doğru bir şekilde hazırlanması bununla beraber bu içeriklerin doğru bir şekilde servis edilmesine fayda sağlayan bir bölümdür. Kişiler bu bölümlere giderek, nitelikli içerik hazırlamayı öğrenebilirler. Bu bölüm içerisinde kitlelerin iletişime daha yakın olması amaçlanmaktadır.

Basın ve Yayın Mezunu Ne İş Yapar?

Basın ve yayın mezunu olan kişiler basına ait bütün konular üzerinde çalışmaktadır. Bu bölümden mezun olan kişiler dergilerde, televizyonlarda veya çeşitli yayın kuruluşlarında çalışabilirler.

Basın ve Yayın Kaç Yıllıktır?

Basın ve yayın bölümü ilgili üniversitelerde dört yıllık olarak eğitim vermektedir. Kişiler lisans eğitimi alarak bu bölümde okuyabilirler.

Basın ve Yayın Okumak İçin Ne Gereklidir?

Basın ve yayın okumak isteyen kişilerin medyaya ve haberlere ilgisi olması gerekmektedir. Bu bölümü okumak isteyen kişilerin sahip olması gereken nitelikler ise şu şekildedir;

Basın ve yayın bölümünü okumak isteyen kişilerin iyi bir gözlemci olması gerekmektedir.

Bu bölümü okuyan kişilerin iyi bir iletişim kurması gerekmektedir.

Basın bölümünde okumak isteyen kişilerin sözlü ve yazılı iletişimlerinin iyi olması gerekmektedir.

Bu kişilerin okumaya meraklı olması gerekmektedir.

Yayın bölümü okuyan kişilerin olayları iyi bir şekilde değerlendirmesi gerekmektedir.

Basın ve Yayın Öğretimi İngilizce midir?

Basın ve yayın bölümü İngilizce tabanlı bir bölüm değildir. Ancak kişiler tercih zamanında Türkçe tabanlı veya İngilizce tabanlı bir bölüm tercih edebilirler.

Basın ve Yayın Hangi Puan Türü İle Öğrenci Alıyor?

Basın ve yayın bölümü SÖZ puan türü ile öğrenci almaktadır. Bununla beraber bu bölüme girecek olan kişilerin sözel iletişiminin iyi olması gerekmektedir. Kişiler YKS sınavına girerek TYT’den iyi puan alması gerekmektedir.

Basın ve Yayın Bölümü Dersleri Nelerdir?

Basın ve yayın bölümü SÖZ puan türü ile öğrenci almaktadır. Basın ve yayın bölümü içerisinde yer alan dersler ise şu şekildedir;

Temel Bilgi Teknolojileri

Temel Gazetecilik

Photoshop Uygulamaları

Dünya Medya Tarihi

Haber Türleri

Televizyon Gazeteciliği

Radyo ve Televizyon Haberciliği

İnternet Haberciliği

Türk Basın Tarihi

Medyada Çocuk Hakları

Araştırmacı Habercilik

Spor Haberciliği

Magazin Haberciliği

Eleştirel Medya Okuryazarlığı

Basın ve Yayın Bölümünün İş İmkanları ve Olanakları Nelerdir? Nerelerde İş Bulabilir ve Çalışabilir?

Basın ve yayın bölümünden mezun olan kişiler basında olan her konu üzerinde çalışabilirler.

Basın ve Yayın Çalışma Alanları Nelerdir?

Basın ve yayın çalışma alanları oldukça geniştir. Özellikle basın ve yayın okuyan kişiler bu sektörün birçok farklı dalında görev alabilirler. Basın ve yayın bölümünün çalışma alanları ise şu şekildedir;

Muhabirlik,

Foto Muhabirlik

İçerik Editörlüğü

Haber Müdürlüğü ve Editörlüğü

Yazı İşleri

Sayfa Tasarımcıları ve Sayfa Yöneticiliği

Görsel Yönetmenler

Web Tasarımcıları ve İçerik Üreticiliği

Web Yayıncıları

Blog Yazarlığı

Sosyal Medya Yönetimi

Haber Kameraman ve Kurgucuları

Haber Spikeri

Radyo ve Televizyon Haber Programcılığı

Belgesel Yönetmenleri ve Yapımcılığı

Magazin Muhabiri

Spor Muhabiri

Savaş Muhabiri

Haber Muhabiri

Basın ve Yayın Bölümü Olan Üniversiteler Hangileridir?

Basın ve yayın bölümü okumak isteyen kişilerin YKS sınavına girmesi gerekmektedir. Bu bölümler dört yıllık fakültelerdir. Kişiler sekiz dönem boyunca başarı göstererek bu bölümden mezun olabilirler. Basın ve yayın bölümü okumak isteyen kişiler tercih edebileceği üniversiteler ise şu şekildedir;

Anadolu Üniversitesi Basın ve Yayın Bölümü

Girne Amerikan Üniversitesi Basın ve Yayın