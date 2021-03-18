Başımla Beraber ne demek? Başımla Beraber deyiminin anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)
Başımla beraber deyimi günlük hayat içerisinde oldukça fazla kullanılan sözler arasında yer almaktadır. Özellikle de doğru bir şeklide kullanmak isteyen kişiler başımla beraber deyiminin ne anlama geldiğini öğrenmek ister. Başımla beraber deyimi ne demek? Başımla beraber deyiminin anlamı ve örnek cümle içerisinde kullanımı nedir? İşte, tüm merak edilen detayları derledik.
Başımla beraber deyimi, herhangi bir durumda bu işi seve seve yaparım ya da bir durumla karşılaşıldığı takdir de sevinerek yaparım anlamında kullanılan bir deyimdir. Siz de bu deyimin en doğru kullanım şeklini öğrenerek cümlelerinizde kullanabilirsiniz.
Başımla Beraber Deyimi Ne Demek?
Başımla beraber deyimi, severek ve memnuniyet içerisinde karşılarım anlamında kullanılmaktadır. Aynı zamanda başımla beraber deyimi, karşılaşılan bir durumu saygı ile ve isteyerek karşılayacağını anlatmak için kullanılan bir deyimdir.
Başımla Beraber Deyiminin Anlamı Nedir? (TDK)
Başımla beraber deyimi, seve seve karşılarım ve memnun kalırım anlamında kullanılan bir deyimdir.
Başımla Beraber Deyiminin Örnek Cümle İçerisinde Kullanımı
İstediğin zaman bize gelebilirsin başımla beraber bekliyorum.